باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات تولید گاز در فصول سرد سال گفت: تولید گاز در فصل سرما و تأمین آن، همواره یکی از چالش‌های وزارت نفت بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: امسال به‌دلیل اتفاقاتی که در شرایط جنگی رخ داد و پالایشگاه‌های گازی ما در عسلویه هدف قرار گرفتند، شرایط دشوارتری پیش روی ما قرار دارد با این حال، وزارت نفت با جدیت در حال پیگیری این موضوع است. خوشبختانه بخشی از این پالایشگاه‌ها هم‌اکنون به مدار تولید بازگشته‌اند و بخش‌های دیگر نیز در حال تعمیر و بازسازی هستند.

این نماینده مجلس می‌گوید قراردادهای گازی با کشورهای همسایه در حال انعقاد است تا بتوانیم در فصل سرد سال، گاز مورد نیاز مردم را تأمین کنیم. دولت با تمام توان در حال فعالیت است و مجلس و کمیسیون انرژی نیز از این اقدامات حمایت و بر آن‌ها نظارت می‌کنند و نسبت به این مسائل حساسیت جدی دارند تا ان‌شاءالله در فصل سرما، مردم عزیزمان با کمترین مشکل مواجه شوند و ان‌شاءالله اتفاقی نخواهد افتاد و مردم اصلاً نگران نباشند.

رشیدی بیان کرد: برای مواجهه با مشکلات احتمالی در زمینه کمبود گاز پیش‌بینی‌های بسیار خوب و جدی انجام شده است البته امیدواریم به آن نقطه نرسیم و دولت بتواند گاز مورد نیاز مردم را تأمین کند. وزارت نفت نیز با تمام توان در حال پیگیری امور است و مسئولان این وزارتخانه با تکیه بر توانمندی جوانان کشورمان، در تلاش‌اند تا کمبودها را جبران کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بخواهند اقدامی علیه ایران انجام دهند، مطمئن باشید بدترین عواقب آن متوجه خودشان خواهد بود و تمام منطقه را به آتش خواهد کشید؛ حتی ممکن است باعث ایجاد جنگ جهانی سوم شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: آن‌ها به‌خوبی واقفند که دست برتر در آتش را ما داریم و سلاح‌های پیشرفته، توانمندی نقطه‌زنی و همچنین خروج ما از محدوده جغرافیایی برای دفاع از خود، حتما منطقه را در شرایط سختی قرار خواهد داد و آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌شدت پشیمان خواهد کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس اضافه کرد: آن‌ها به همین دلیل ترس دارند و با وجود اینکه ماه‌هاست ایران را تهدید می‌کنند، اما جرئت حمله به کشورمان را ندارند. اگر مرتکب چنین اشتباهی شوند، مطمئن باشید که پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد.

رشیدی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های ما هدف قرار بگیرند، زیرساخت‌های تمام کشورهای حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و فراتر از آن نیز هدف قرار خواهند گرفت و در آن صورت، جهان با بحران انرژی مواجه خواهد شد و این بحران تنها به ما محدود نخواهد بود.