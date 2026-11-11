رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در محور‌های مواصلاتی ۳ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در برخی محور‌های استان‌های خراسان رضوی، بوشهر و فارس بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌ها افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

بنابر اعلام پلیس، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور‌های مسدود غیرشریانی نیز گفت: محور‌های هشتگرد-طالقان، پاوه-مریوان در محدوده گردنه تته، چلگرد-دهستان موگویی در محدوده گردنه عسل‌کشان و وازک-بلده مسدود هستند.

برچسب ها: ترافیک ، محورهای مواصلاتی
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