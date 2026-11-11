باشگاه خبرنگاران جوان - سید امین قاسمی گفت: زمین لغزش سیمره، یکی از بزرگ‌ترین زمین‌لغزه‌های غیرآتشفشانی جهان، پس از طی مراحل بررسی و داوری بین‌المللی، در فهرست ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی اتحادیه بین‌المللی علوم زمین (IUGS) قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: قرار گرفتن زمین لغزش سیمره در فهرست برترین سایت‌های میراث زمین‌شناختی جهان، افتخاری ارزشمند برای منطقه زاگرس و فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زمین‌شناختی لرستان در سطح بین‌المللی است.

وی افزود: این پدیده کم‌نظیر طبیعی در مرز استان‌های لرستان و ایلام و در دامنه شمال‌شرقی کبیرکوه واقع شده و با حجم تقریبی ۴۴ کیلومتر مکعب مواد جابه‌جاشده، به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین لغزش غیرآتشفشانی شناخته‌شده در خشکی‌های زمین معرفی شده است.

قاسمی با اشاره به ابعاد علمی و زمین‌شناختی این پدیده بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، زمین‌لغزه سیمره حدود هشت هزار و ۷۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ سال پیش رخ داده است و آثار برجای‌مانده از آن، از جمله توده‌های عظیم سنگی و دریاچه‌های شکل‌گرفته در پشت موانع طبیعی، از ویژگی‌های شاخص این پدیده به شمار می‌روند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در سومین دوره معرفی ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی جهان که نیمه آبان ۱۴۰۵ در شهر لوله پرتغال برگزار شد، دو اثر از ایران شامل زمین‌لغزه سیمره و کوه آتشفشانی دماوند توسط آقای رییس شبکه ژئوپارک‌های جهانی ایران و نایب رییس کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو پس از ارزیابی‌های علمی و بین‌المللی در این فهرست قرار گرفتند.

قاسمی تصریح کرد: این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر مراکز علمی و پژوهشی، توسعه مطالعات زمین‌شناختی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های ژئوتوریسم استان باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند طبیعی خاطرنشان کرد: ثبت این پدیده طبیعی در فهرست یک ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین شناختی جهان، مسئولیت صیانت از آن را نیز دوچندان می‌کند و ضروری است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، متخصصان و جوامع محلی، ضمن حفاظت اصولی از این اثر طبیعی، زمینه بهره‌برداری علمی و گردشگری مسئولانه از آن فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و زمین‌شناختی لرستان، زمین‌لغزه سیمره به یکی از مقاصد شاخص گردشگری زمین‌شناختی کشور و منطقه تبدیل شود.

منبع: میراث فرهنگی لرستان