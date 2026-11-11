باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اظهار کرد: عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ از ساعت ۱۲ ظهر در مناطق اطراف اهواز انجام می‌شود.

ولی الله حیاتی با اشاره به کنترل‌شده بودن انفجار‌ها گفت: این عملیات با رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح دردزفول و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.