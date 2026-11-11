به گفته مدیرکل گمرکات قم در هفت ماه نخست امسال۱۰۰ میلیون دلار میله و لوله قطور مسی تولید شده در واحدهای صنعتی قم به بازارهای هدف صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسفندیار دریکوندی،مدیرکل گمرکات قم گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه در مجموع ۱۰۰ میلیون دلار میله و لوله قطور مسی تولید شده در واحدهای صنعتی قم به بازارهای هدف صادر شد.

وی افزود: کیفیت بالای محصولات مسی تولید شده در استان قم موجب شده تا این کالای باارزش در بازارهای تجاری موقعیت خوبی پیدا کند. مدیرکل گمرکات قم گفت: در حال‌ حاضر میله و لوله مسی در صدر جدول محصولات صادراتی استان قم از نظر ارزش دلاری قرار دارد و تولیدکنندگان این بخش همچنان توسعه روند صادرات خود را دنبال می‌کنند. وی ادامه داد: یکی از نکات مورد توجه در رونق فعالیت‌های تجاری استان، افزایش سبد محصولات صادراتی است و این موضوع توسط فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی قم با جدیت پیگیری می‌شود.