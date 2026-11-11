باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت بی‌بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) به عموم مردم شریف و سوگوار، جزئیات مراسم تشییع شهدای گمنام در استان فارس را تشریح کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در تشریح جزئیات این آیین معنوی اظهار داشت: همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) مصادف با روز جمعه، ۲۲ آبان‌ماه، مراسم میزبانی، تشییع و بدرقه پیکر پاک شهدای گمنام در شهر شیراز همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

او افزود: این مراسم در شهر شیراز از ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه از «میدان شهدا» آغاز شده و پس از عبور از «چهارراه پیروزی»، در نهایت به آستان مقدس أحمد بن موسی شاهچراغ (ع) ختم خواهد شد.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان با اشاره به تعداد شهدایی که در این روز تشییع خواهند شد، تصریح کرد: در مجموع، پیکر مطهر ۲۱ شهید عزیز در این آیین تشییع خواهد شد که از این تعداد، ۳ شهید در شهر شیراز و ۳ شهید نیز در سایر شهرستان‌های استان فارس آرام خواهند گرفت و مابقی پیکر‌های مطهر جهت تدفین در مکان‌های پیش‌بینی‌شده به تهران عودت داده می‌شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان با قدرشناسی از بصیرت و همراهی همیشگی مردم ولایتمدار استان، از عموم شهروندان عزیز دعوت کرد تا با حضور پرشکوه خود در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، از انوار الهی و معنوی این لاله‌های گلگون‌کفن بهره‌مند شوند.