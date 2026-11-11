محیط‌بانان آستارا ۱۰ قطعه پرنده زینتی سهره طلایی را از صیادان متخلف کشف و در طبیعت این شهرستان رهاسازی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: در جریان عملیات گشت‌زنی و نظارت بر حیات وحش در مناطق آزاد این شهرستان، تلاش متخلفان برای صید غیرقانونی پرندگان زینتی ناکام ماند.

به گفته او، محیط‌بانان آستارا در پی پایش مستمر مناطق حوزه مدیریتی این شهرستان، ۴ نفر به صورت غیرقانونی در حال آماده‌سازی تجهیزات برای صید پرندگان زینتی در روستای باغچه سرای آستارا بودند را در اقدامی غافلگیرانه متوقف کردند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا افزود: در بررسی‌های دقیق در محل، ۳ رشته تور مخصوص، اسپیکر و سایر ادوات صیادی و همچنین ۱۰ قطعه پرنده سهره طلایی که به عنوان ملکه برای جذب و صید پرندگان وحشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شد.

سلامی تصریح کرد: در این عملیات ۱۰ قطعه پرنده زینتی سهره طلایی که در معرض خطر بودند، برای بازگشت به زیستگاه، رهاسازی و سایر تجهیزات ضبط شده جهت پیگیری‌های قانونی به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

او تصریح کرد: سهره از راسته گنجشک سانان است؛ دارای حدود ۱۲ سانتیمتر طول و سرش به رنگ قرمز روشن یا سیاه و سفید است و گونه طلایی اش به دلیل برخورداری از صدای آهنگین و سیمای زیبا به محیط زیست شکلی دلنشین‌تر می‌دهد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان

برچسب ها: سهره طلایی ، محیط زیست گیلان
خبرهای مرتبط
رهاسازی ۵۰ قطعه سهره طلایی و چکاوک در زیستگاه‌های آستارا
گیلان؛
رها سازی 5 سهره در آستارا
رشت؛
رها سازی 30 قطعه سهره طلایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ممنوعیت شکار و عرضه پرندگان وحشی در گیلان
هویت ایرانی و اسلامی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد
راهیابی لاهیجان و لنگرود به مرحله نهایی داوری پایتخت کتاب ایران
برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر
آخرین اخبار
راهیابی لاهیجان و لنگرود به مرحله نهایی داوری پایتخت کتاب ایران
ممنوعیت شکار و عرضه پرندگان وحشی در گیلان
هویت ایرانی و اسلامی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد
برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر
ضیافت فاطمی در شهرستان شفت / پخت بیش از ۸۰ تن آش نذری
گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران
شکار غیرمجاز ۵۰ قطعه پرنده مهاجر در تالاب انزلی/ ۲ شکارچی دستگیر شدند
اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان‌های گیلان
اعزام دانش‌آموزان دختر رضوانشهری به مناطق عملیاتی جنوب
تشکیل پرونده برای حمله سگ‌های ولگرد به دانش‌آموز آستانه‌ای
انسداد مبادی ورودی رودخانه‌های شفت با دستور دادستان
بازگشت ۱۰ قطعه سهره طلایی به طبیعت آستارا + فیلم