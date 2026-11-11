باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: در جریان عملیات گشت‌زنی و نظارت بر حیات وحش در مناطق آزاد این شهرستان، تلاش متخلفان برای صید غیرقانونی پرندگان زینتی ناکام ماند.

به گفته او، محیط‌بانان آستارا در پی پایش مستمر مناطق حوزه مدیریتی این شهرستان، ۴ نفر به صورت غیرقانونی در حال آماده‌سازی تجهیزات برای صید پرندگان زینتی در روستای باغچه سرای آستارا بودند را در اقدامی غافلگیرانه متوقف کردند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا افزود: در بررسی‌های دقیق در محل، ۳ رشته تور مخصوص، اسپیکر و سایر ادوات صیادی و همچنین ۱۰ قطعه پرنده سهره طلایی که به عنوان ملکه برای جذب و صید پرندگان وحشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شد.

سلامی تصریح کرد: در این عملیات ۱۰ قطعه پرنده زینتی سهره طلایی که در معرض خطر بودند، برای بازگشت به زیستگاه، رهاسازی و سایر تجهیزات ضبط شده جهت پیگیری‌های قانونی به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شدند.

او تصریح کرد: سهره از راسته گنجشک سانان است؛ دارای حدود ۱۲ سانتیمتر طول و سرش به رنگ قرمز روشن یا سیاه و سفید است و گونه طلایی اش به دلیل برخورداری از صدای آهنگین و سیمای زیبا به محیط زیست شکلی دلنشین‌تر می‌دهد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان