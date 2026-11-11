باشگاه خبرنگاران جوان - نقشه های فرش و ورنی در سنگفرش خیابان بین بقعه شیخ شهاب الدین اهری تا عمارت تاریخی شهرداری شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی اجرا می شود. این اقدام در راستای ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری و احیای بافت تاریخی، فرهنگی و گردشگری، خیابان بین بقعه شیخ شهاب الدین اهری تا عمارت تاریخی شهرداری اهر، با الهام از نقشه های فرش و ورنی که از تولیدات صنایع دستی شهرستان اهر صورت گرفت.

با اجرای این طرح، دو اثر تاریخی بقعه شیخ شهاب‌ الدین اهری و عمارت شهرداری اهر به هم متصل می شود.

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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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