پریا مهرمند پس از سانحه رانندگی تیم آکادمی سحر به تهران منتقل شد و پزشکان از پیچیدگی روند درمان و اهمیت ۴۸ ساعت آینده خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پریا مهرمند، بسکتبالیست آسیب‌دیده در سانحه رانندگی اتوبوس تیم آکادمی سحر، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در خوزستان به تهران منتقل شد و اکنون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی پایتخت تحت درمان قرار دارد.

دکتر کیهانی، عضو شورای درمان فدراسیون پزشکی ورزشی، با اعلام این خبر اظهار کرد: این ورزشکار ۱۷ آبان‌ماه در جریان سانحه رانندگی اتوبوس تیم آکادمی سحر دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و امروز، سه‌شنبه ۱۹ آبان، به تهران انتقال یافت.

وی افزود: با تأکید احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، وضعیت درمانی این ورزشکار را شخصاً پیگیری می‌کنند. همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیگیر روند درمان اوست.

کیهانی با اشاره به اقدامات درمانی انجام‌شده در خوزستان گفت: همکاران ما در این استان با انجام موفقیت‌آمیز جراحی پیوند عروق در پای مهرمند، جریان خون را در اندام آسیب‌دیده برقرار کردند. اهمیت این اقدام بسیار بالا بود؛ چراکه در صورت انجام نشدن موفقیت‌آمیز آن، احتمال قطع پای این ورزشکار وجود داشت.

عضو شورای درمان فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: پس از انتقال مهرمند به تهران، نخستین عمل جراحی با حضور من و دکتر آرش ملکی، متخصص ارتوپدی، و دکتر حسینی، متخصص عروق، روی پای او انجام شد.

وی با تشریح شدت جراحات این ورزشکار تصریح کرد: متأسفانه آسیب‌دیدگی بسیار شدید است؛ پوست ناحیه آسیب‌دیده به‌طور کامل از بین رفته و عضلات این اندام نیز به‌شدت له شده‌اند که شرایط درمانی پیچیده‌ای را ایجاد کرده است.

کیهانی درباره جزئیات عمل جراحی در تهران گفت: در این عمل تلاش کردیم با شست‌وشوی ناحیه آسیب‌دیده، شرایط اکسیژن‌رسانی به اندام را بهبود ببخشیم که خوشبختانه تا حدودی محقق شد. با این حال، ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده برای ما بسیار حیاتی است و بر اساس نتایج این دوره، درباره مراحل بعدی درمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت جراحات، با روند درمانی پیچیده و طولانی روبه‌رو هستیم و ممکن است درمان این ورزشکار چند ماه به طول بینجامد. در حال حاضر تمام تلاش تیم پزشکی بر بهبود شرایط عمومی و وضعیت اندام آسیب‌دیده متمرکز است.

برچسب ها: والیبال ، والیبال زنان
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