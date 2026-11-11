باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه تلاش‌ها برای استیضاح «پیت هگست»، وزیر جنگ این کشور، در ارتباط با ناکامی در جنگ علیه ایران را ناکام گذاشتند؛ این اتفاق تنها چند روز پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای رخ داد.

مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف، به ارجاع طرح استیضاح هگست به کمیته قضایی رای داد؛ اقدامی که عملا رای‌گیری برنامه‌ریزی‌شده برای روز چهارشنبه درباره طرح اتهامات رسمی علیه وزیر جنگ را متوقف می‌کند.

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، روز دوشنبه روند استیضاح هگست را به دلیل جنگ در غرب آسیا آغاز کرده بود. مسی که از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، پس از شکست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در برابر نامزدی که مورد حمایت رئیس‌جمهور بود، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

این رای‌گیری پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد؛ شکستی که دونالد ترامپ و معاونش جی‌دی ونس، پیامد‌های جنگ علیه ایران را عامل آن دانسته‌اند.

ترامپ: پیروزی‌ها بی‌گناهی هگست بزرگ را ثابت کرد!

دونالد ترامپ در واکنش به نتیجه رای‌گیری گفت تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با شکست سنگینی مواجه شده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که دموکرات‌ها همچنان از نهاد‌های آمریکایی به‌عنوان سلاحی برای تحقق اهداف خود و سوءاستفاده از آنها استفاده می‌کنند و تاکید کرد که باید به این روند پایان داد.

وی افزود آنچه او «پیروزی‌های به‌دست‌آمده در ونزوئلا و ایران» نامید، در کنار ثبت بهترین آمار جذب نیرو در تاریخ ارتش آمریکا، موجب تبرئه «یک میهن‌پرست بزرگ آمریکایی» شده است؛ اشاره‌ای به وزیر جنگ این کشور.

منبع: الجزیره