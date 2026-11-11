باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان، نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های بین‌بخشی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، اجرای طرح هتل‌درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم خیرین در این حوزه شد.

در نشست مشترک میان مدیران ارشد میراث‌فرهنگی و مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس، راهکار‌های عملیاتی بهره‌گیری از زیرساخت‌های گسترده درمانی و ظرفیت‌های بی‌نظیر مردمی برای تقویت جایگاه شیراز و فارس به عنوان قطب گردشگری سلامت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فارس؛ قطب بی‌نظیر گردشگری سلامت در کشور

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: فارس و به‌ویژه کلان‌شهر شیراز، به پشتوانه حضور پزشکان متخصص و مجرب، مراکز درمانی مجهز و بیمارستان‌های پیشرفته، از پتانسیل‌های کم‌نظیری برای جذب گردشگران سلامت برخوردار است.

مریدی افزود: معرفی توانمندی‌های پزشکی و درمانی فارس در سطوح ملی و بین‌المللی، علاوه بر جذب بیماران و گردشگران خارجی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی پایدار در استان خواهد شد. وی بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش سلامت، مجموعه‌های خیریه، فعالان گردشگری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و این همکاری‌ها را گامی مؤثر در جهت ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود برشمرد.

از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا ایجاد مراکز اقامتی

علی‌اکبر رامجردی، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس، با تشریح کارنامه ۲۴ ساله این مجموعه، ارزش روز اقدامات انجام‌شده توسط خیرین سلامت را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

او گفت: حاصل این مشارکت گسترده مردمی، ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع زیربنای بهداشتی، درمانی و آموزشی، تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی، توسعه ناوگان اورژانس و ارتقای زیرساخت‌های خدمات سلامت در سراسر استان بوده است.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با اشاره به اهمیت اسکان همراهان بیماران افزود: این مجمع هم‌اکنون با داشتن ۱۸ مرکز اقامتی، تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر-شب اسکان را برای بیماران و همراهان نیازمند فراهم کرده است. همچنین صندوق‌های حمایت از بیماران و دانشجویان و کمیته‌های تخصصی، بخش دیگری از خدمات این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

پیشنهاد راه‌اندازی «هتل‌درمانی» و پاسخ به نیاز سالمندان

رامجردی با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در این دیدار، از استقبال و دستور مساعد مدیرکل میراث‌فرهنگی برای تسهیل امور خیرین و ساماندهی اقامتگاه‌های همراهان بیمار خبر داد و پیشنهاد‌های کلیدی مجمع را تشریح کرد:

رامجردی با تأکید بر روند رو به رشد تغییرات جمعیتی کشور به سمت سالخوردگی، تصریح کرد: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان، نیازمند برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای ایجاد مراکز اقامتی-درمانی ویژه سالمندان هستیم تا این مراکز بتوانند به‌طور همزمان خدمات اسکان، مراقبت و درمان را به این قشر عزیز ارائه دهند.

این نشست راهبردی را می‌توان نقطه عطفی در شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند میان حوزه میراث‌فرهنگی و خیرین سلامت دانست که نویدبخش ارتقای هرچه بیشتر شاخص‌های گردشگری سلامت و توسعه زیرساخت‌های مدرن اقامتی و درمانی در استان فارس است.

منبع: میراث فارس