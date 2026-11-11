هیئت عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز چهارشنبه از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد؛ این حادثه در شرایطی رخ داده که خطرات امنیتی تهدیدکننده کشتیرانی در منطقه افزایش یافته است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است، اما جزئیات و ماهیت این حادثه را فاش نکرد.

این هیئت افزود که وضعیت خدمه نفتکش، میزان خسارات ناشی از حادثه و پیامد‌های زیست‌محیطی آن همچنان مشخص نیست.

هیئت عملیات تجارت دریایی انگلیس از کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواست احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. تحقیقات مقام‌های مسئول درباره این حادثه نیز ادامه دارد.

تاکنون اطلاعاتی درباره نوع محموله نفتکش، مقصد آن، نام کشتی و پرچمی که با آن تردد می‌کند، منتشر نشده است.

از سویی دیگر سه‌شنبه‌شب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد یک نفتکش که از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز استفاده کرده بود، بعدازظهر همان روز با یک مین دریایی برخورد کرده و منفجر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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