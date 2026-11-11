فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در جاده سبزوار به نیشابور یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادق عیدی فرخانی روز چهارشنبه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده سبزوار به نیشابور، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با سه‌ نفر سرنشین به دلایل نامعلومی واژگون شده است.

فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: در این حادثه یک‌نفر از سرنشینان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد و ۲ مصدوم دیگر به مراکز درمانی منتقل می شوند.

فرخانی گفت: علت اصلی این تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه خراسان رضوی در دست بررسی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
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