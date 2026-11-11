معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تا اول سال ۱۴۰۷ هیچ کمبودی در زمینه واکسن نداریم و ذخایر واکسن خوبی در سراسر کشور داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم آسیب‌های ناشی از جنگ گفت:  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در طول جنگ اخیر قطع نشده است و زنجیره ارائه خدمات حفظ شده است.

به گفته وی،  در طول جنگ هیچ کمبودی در زمینه واکسن گزارش نشد و در جنگ رمضان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شد.

وی افزود: پوشش واکسیناسیون کشور با جمعیت اتباع، بیش از ۹۶ درصد است. 

رئیسی تاکید کرد: شیوع بیماری‌های واگیر، بار روانی در خصوص جنگ و اختلال در ارائه خدمات بهداشتی از جمله موضوعات مهم در دوران جنگ است؛ همکاران در ۳۵ هزار مرکز بهداشتی مراقب بیماری‌های واگیر در سراسر کشور بودند.

وی ادامه داد: میزان مراجعه به پزشکان در سطح یک حدود ۳۵ درصد افزایش یافته بود. در جنگ اخیر ۲۲۰ مرکز آسیب دیدند و کمتر از ۲۴ ساعت مرکزی دیگر جا به جا شدند.

وی با اشاره به اینکه در طول جنگ ۷۵ هزار زایمان و ۲۷۰ هزار مراقبت از مادران باردار انجام شد، تاکید کرد: بر اساس اقدامات انجام شده  تا اول سال ۱۴۰۷ هبچ کمبود واکسنی در کشور نخواهیم داشت. 

معاون بهداشت تصریح کرد: سرمایه عظیمی به اسم مردم باعث شکست دادن دشمنان با نیروی قوی و امکانات بالا در جنگ تحمیلی شد. 

وی بیان کرد: موفقیت ما در به زانو درآوردن ابرقدرت‌ها به دلیل تاب‌آوری و مقاومت مردم کشور است؛ تجهیزات آنها ضعیف نبود بلکه تاب آوری بالایی مردم در سطح کشور دشمنان را شکست داد.

برچسب ها: واکسن ، خدمات بهداشتی
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