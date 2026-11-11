باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه سه‌شنبه در دومین سوگواره شب شعر «شمیم فاطمی» با حضور شاعران آیینی از «ایران، افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان» و جمعی از مسوولان کشوری و استانی در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد افزود: حضور این شاعران و ادیبان از کشورهای مختلف در این سوگواره و پیوستن اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات به جریان همبستگی اسلامی، اقدامی ارزشمند است و شاعران با آثار خود می‌توانند نقش اساسی در تقویت روحیه مقاومت و انسجام امت اسلامی ایفا کنند.

وی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و شهیدان مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی نقش شعر، حماسه‌سرایی و مضامین مذهبی را در تقویت روحیه رزمندگان برجسته دانست و ادامه داد: حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نمادی از پیوند عمیق ملت‌های مسلمان بود و امید است که وحدت و یکپارچگی امت اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در دومین سوگواره ادبی «شمیم فاطمی» در مشهد، با تأکید بر نقش ادبیات در تقویت وحدت اسلامی گفت: زبان شعر، زبان همدلی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

نادر یاراحمدی بر نقش زبان فارسی و مشترکات فرهنگی و مذهبی در تقویت همدلی میان ملت‌های مسلمان تأکید کرد و با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: به برکت نام حضرت فاطمه زهرا (س)، دل‌های ما به یکدیگر نزدیک است و این همدلی و هم‌زبانی می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ باشد.

وی با اشاره به روابط کنونی ملت‌های ایران و عراق و تجربیات دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ما عراق را با سلاح فتح نکردیم، بلکه دل‌های مردم عراق را به دست آوردیم موضوعی که امروز در مهمان‌نوازی مردم عراق از زائران اربعین جلوه‌گر شده است.

یاراحمدی همچنین زبان فارسی را زبان انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این زبان با ظرفیت‌های فرهنگی و دینی خود می‌تواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ انقلاب و تقویت پیوند‌های مشترک میان ملت‌ها ایفا کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی نیز از دریافت بیش از ۱۰۰ اثر ادبی از ۵۲ شاعر با مشارکت ۲۳ استان ایران و شاعرانی از افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان در این سوگواره خبر داد.

سید جعفر سیدآبادی گفت: آثار این دوره در دو محور «فضایل حضرت فاطمه زهرا (س)» و «دفاع مقدس رمضان و رهبر شهید انقلاب اسلامی» دریافت شده است.

یک شاعر افغان و عضو هیات داوران سوگواره «شمیم فاطمی» نیز با تأکید بر نقش شعر آیینی در تقویت پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌های ایران و افغانستان، حضرت فاطمه زهرا (س) را حلقه وصل مسلمانان دانست.

محمدکاظم کاظمی با اشاره به کیفیت بالای آثار ارسالی به این سوگواره، از انتشار ویژه‌نامه‌ای شامل اشعار برگزیده و آثار خوشنویسی هنرمندان مهاجر خبر داد و همکاری مشترک مهاجران افغان و میزبانان ایرانی در برگزاری این رویداد را نمونه‌ای موفق از همدلی و تعامل فرهنگی توصیف کرد.

در این سوگواره، شاعران آیینی با قرائت سروده‌هایی در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) و مضامین مرتبط با ایثار، مقاومت و وحدت اسلامی، جلوه‌هایی از اشتراکات فرهنگی و اعتقادی ملت‌های مسلمان را به نمایش گذاشتند.

این رویداد فرهنگی و ادبی با هدف گرامیداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س)، تبیین فضایل و سیره ایشان و تقویت پیوند‌های فرهنگی و مذهبی میان ملت‌های مسلمان برگزار شد.

بر اساس رأی هیات داوران، مهران پوپل رتبه نخست، شهاب مهری رتبه دوم و محدثه نبی‌حسینی رتبه سوم این سوگواره را کسب کردند. همچنین محبوبه حسی به‌عنوان شاعر شایسته تجلیل معرفی شد.