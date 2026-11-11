باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی برای تجلیل از مجاهدت‌های مردانی است که با تکیه بر ایمان، دانش، خلاقیت و روحیه خودباوری وگمنامی نقش برجسته‌ای در صیانت از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند. نیروی هوافضای سپاه، امروز یکی از ارکان راهبردی قدرت دفاعی کشور و نماد عینی پیوند علم، ایمان و خودباوری ملی است.

دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی، توسعه و تولید پهپاد‌های راهبردی، طراحی و ساخت سامانه‌های راداری و پدافندی و گام‌های بلند در عرصه فناوری فضایی، جلوه‌هایی از تلاش ارزشمند متخصصان و جوانانی است که در شرایط تحریم و محدودیت، توانسته‌اند مرز‌های دانش و توان دفاعی کشور را گسترش دهند و ظرفیت‌های بومی را به پشتوانه‌ای برای بازدارندگی و امنیت ملی تبدیل کنند.

بی‌تردید، بخش مهمی از اقتدار امروز نیروی هوافضا، حاصل مجاهدت‌ها و تدابیر سرداران شهید حسن طهرانی مقدم، امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری و همرزمان آنان است که از نابغه‌های نظامی ایران به شمار می‌روند. برهمین اساس مروری بر زندگی فرماندهان شهید این نیرو داریم که در جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی – آمریکایی به شهادت رسیدند.

پهپاد‌ها مهمتر از موشک‌ها

سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده تک‌تیرانداز جنگ تحمیلی و شاگرد برجسته شهید تهرانی‌مقدم، پس از سال‌ها فرماندهی مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه، در حمله رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد و نامش در تاریخ مقاومت ماندگار شد. امیرعلی حاجی‌زاده نهم اسفند ۱۳۴۰ در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش اصالتاً اهل خرمدشت قزوین بودند. او در سال ۱۳۵۹ و با آغاز جنگ تحمیلی، ۱۹ ساله بود که راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد و تا پایان جنگ در جبهه حضور فعال داشت.

پس از پایان جنگ، شهید حاجی‌زاده وارد بخش هوافضای سپاه پاسداران شد و در حوزه موشکی فعالیت خود را ادامه داد. وی شاگرد برجسته شهید «حسن طهرانی‌مقدم» به شمار می‌رفت و سال‌ها در مراکز حساس موشکی نقش‌آفرینی کرد. از سال ۱۳۸۵ فرمانده پدافند هوایی سپاه بود و در سال ۱۳۸۸ با حکم رهبر معظم انقلاب به فرماندهی نیروی هوافضای سپاه منصوب شد.

در این سمت، با مدیریت و برنامه‌ریزی خردمندانه، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را به طرز چشمگیری ارتقا داد و این نیرو را به یکی از اصلی‌ترین ستون‌های امنیت ملی تبدیل کرد. سردار حاجی‌زاده با روحیه‌ای جهادی، صداقت، تواضع و اخلاص شناخته می‌شد و توانست نیروی هوافضا را به نمادی از پیشرفت، نوآوری و اقتدار در حوزه دفاعی و موشکی ایران بدل کند. تلاش‌های وی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت و دفاع مقدس ماندگار است.

در دوران فرماندهی شهید حاجی‌زاده، عملیات مهمی از جمله عملیات لیله‌القدر در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ اجرا شد که پاسخ موشکی ایران به حمله تروریستی داعش به مجلس بود. در این عملیات، ۶ موشک ذوالفقار و قیام به مقر فرماندهی داعش اصابت کرد. در شهریور ۱۳۹۷ هم پس از شهادت ۱۱ نیروی سپاه در حمله تروریستی مریوان، نیرو‌های هوافضای سپاه با همکاری یگان پهپادی، محل استقرار تروریست‌ها را هدف موشکی قرار دادند. از دیگر دستاورد‌های مهم در زمان فرماندهی حاجی‌زاده، انهدام پهپاد جاسوسی آمریکایی گلوبال هاوک در خرداد ۱۳۹۸ است.

در پی تجاوز تروریستی جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی در حمله به یکی از مراکز سپاه در کشورمان، سردار حاجی‌زاده، فرمانده دلاور و پرآوازه نیروی هوافضای سپاه و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.

مردی که با پهپاد پرواز می‌کرد

سردار شهید محمدباقر طاهرپور، فرمانده یگان پهپادی هوافضای سپاه و عملیات وعده صادق بود که در کنار سردار حاجی‌زاده در ۲۳خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید. او متولد اول شهریور ۱۳۵۸ در خرم آباد بود و از همان کودکی آرزو داشت خلبان شود و بیشتر اسباب بازی‌هایی که در کودکی می‌خرید هواپیما بود.

زمان کودکی محمد باقر با رخداد‌های دفاع مقدس مصادف بود و با مشاهده بمباران و حملات هوایی رژیم صدام، می‌گفت «می‌خواهم خلبان بشوم و جواب خون مردم را بدهم.» برای خلبانی همه هم وغمش را گذاشت و برای به عضویت درآمدن در قسمت خلبانی سپاه کلی رفت و آمد تا اینکه به استخدام نیروی هوایی درآمد و در ادامه به همراه۱۱ نفر دیگر وارد رده پهپادی سپاه شدند و سپس رده‌های فرماندهی این یگان را طی کرد.

در بخشی از کتاب «مردی که می‌توانست پرواز کند» به قلم سیدمحمد یوسف جلالی، درباره این شهید آمده است: «چرا اسمت در فهرست هشدار ترور نیست؟» این را بعد از اینکه اسرائیل اولین فهرست ترور فرماندهان سپاه را منتشر کرد از او پرسیدند. آنها اعصابشان خرد بود از بس طاهر خودش را نشان نمی‌داد. نه مصاحبه‌ای، نه هیچ کار نمایشی‌ای. اینکه اسمش در فهرست ترور نبود را به عنوان شوخی مطرح می‌کردند، ولی واقعا دلشان می‌خواست مردم او را بشناسند. فرمانده همه یگان‌ها ناشناس بودند.

در تلویزیون حداقل مردم اسم بقیه را چند باری شنیده بودند، ولی طاهر تا لحظه شهادت هم ناشناس ماند. در تمام دوره فرماندهی‌اش هم همین‌طور بود. مثلاً برای رزمایش‌ها، فرمانده میدان را از میان یکی از فرماندهان میانه انتخاب می‌کرد. خود هم کناری می‌ایستاد. وقتی سردار حاجی‌زاده یا حاج قاسم و دیگر سرداران می‌آمدند جلو نمی‌رفت تا توضیحی بدهد و این مأموریت را به همان فرمانده میدان می‌سپرد. در حد نشان دادن خودش هم شاید جلو نمی‌رفت. اگر با خودش کار داشتند، صدایش می‌زدند.

مردی که نمی‌خواست دیده شود

شهید محمود باقری رکن‌آبادی فرمانده موشکی هوا فضای سپاه و کسی که عملیات موشکی حمله به پایگاه عین الاسد را اجرا کرد، متولد سال ۱۳۴۲ در روستای رکن‌آباد میبد در استان یزد بود. شب عید غدیر سال ۱۴۰۴ که سحرگاه فردایش به شهادت رسید، آهسته در گوش برادرش سردار جواد باقری به نجوا گفت: «جنگ می‌شه، همه ما رو هم می‌زنن. خیلی کار داریم داداش!»

فردای آن شبی که این جملات بیان کرد، شهید محمود باقری به شهادت رسید و برادرش جواد نیز که از نیرو‌های یگان موشکی سپاه بود، چند ماه بعد در جنگ رمضان (۴۰ روزه) به شهادت رسید.

در کتاب «مردی که نمی‌خواست دیده شود» به قلم مرضیه اعتمادی درباره این شهید آمده است:

«یکی از خاطرات اولیه شهید باقری از حضور در سپاه و روز‌های پیش از عضویت در یگان موشکی، مربوط به اسفند ۱۳۶۳ است که مشغول نگهبانی روی بلندی‌های سفید از برف اسلام‌آباد غرب بوده و علت حضورش در آن منطقه را نمی‌دانست تا آن‌که دقایقی بعد، با دیدن آتش یک موشک بزرگ، متوجه می‌شود مشغول محافظت از موضع پرتاب یک موشک بوده است. او فروردین‌ماه ۱۳۶۴ با حضور در پادگان شهید منتظری کرمانشاه، به عضویت یگان موشکی سپاه درآمد و آموزش‌های اولیه خود را زیر نظر مهدی سیوندیان و حسن طهرانی‌مقدم پشت سر گذاشت. یکی از خاطرات مهم یگان موشکی سپاه که محمود باقری هم در آن حضور دارد، ۱۷ شبانه‌روزی است که اپراتور‌های لیبیایی شلیک موشک، از ایران رفته و قطعات حساس لانچر و موشک را هم با خود برده بودند. در نتیجه نیرو‌های موشکی ناچار شدند در حالی‌که هر روز تهدیدات و تلفات بیشتری بر سر مردم ایران آوار می‌شد، شبانه‌روز کار کنند تا در نهایت پس از ۱۷ شبانه‌روز در ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ موفق به شلیک موشک به سمت مواضع صدام حسین در عراق و از منت لیبیایی‌ها بی‌نیاز شدند. سردار محمود باقری ۴۱ سال در مجموعه موشکی هوافضای سپاه خدمت کرد و همیشه به راننده و محافظ‌هایش می‌گفت: «من فرمانده موشکی جهان اسلامم. اگر دیر به جلسه برسیم، اگر نظم نداشته باشیم، اگر رفتار مناسبی نداشته باشیم، این عنوان زیر سوال می‌ره. محمود باقری که اهمیتی نداره.»

محمود باقری ۴۴ ساله بود که فرمانده موشکی سپاه شد و نیروهایش در تمام سال‌های گذشته تا روزی که شهید شد، در وضعیت آماده‌باش بودند. برایشان رزمایش‌های سنگینی برگزار می‌کرد که هرکدامشان یک‌جنگ واقعی با تمام دشواری‌هایش بودند و هر بار انگار از میدان نبرد به خانه برگشته‌اند.

سردار باقری هم مانند فرمانده‌اش امیرعلی حاجی‌زاده که سکان نیروی هوافضای سپاه را به دست داشت، در هیچ‌زمینه‌ای پارتی‌بازی نکرد مگر اعزام فرزندش به جبهه. سردار باقری سال ۱۳۹۴ با اعزام پسرش محمد به سوریه موافقت کرد و سرباز اعزامی، ۳۰ ماه در منطقه جنگی سوریه ماند. راویان خاطرات و دوستان شهید می‌گویند علاقه عجیبی به روضه حضرت زهرا (س) داشت و هنگام شهادت هم مانند حضرت فاطمه (س)، از پهلو ترکش خورده بود. روز ترکش‌خوردن و شهادتش هم، سی و هشتمین سالگرد ازدواجش بود.

سردار محمود باقری، ۲۰دقیقه پیش از شهادت، تلفنی با سیدمجید موسوی (فرمانده هوا فضای سپاه) صحبت کرده و به او اطمینان داده بود «همه‌چیز آماده است و جای هیچ‌نگرانی نیست.»

فرمانده خوش تیپ و باهوش

شهید داوود شیخیان متولد ۱۳۵۵فرمانده پدافند هوافضای سپاه ازجمله سردارانی است که همراه شهید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید.

او، ازجمله نوابغ نظامی بود که تلاش‌هایش منجر به شکار پهپاد MQ ۴ آمریکایی توسط ایران شد. داوود از سنین کودکی، علاقه‌مند به طراحی و ساخت‌وساز بود و در نوجوانی به مدرسه سپاه رفت. پس از ورود به سپاه هم به مسئولیت گروه مکانیک رادار رسید و برای دیدن دوره تخصصی آموزش سامانه پدافندی تور، راهی روسیه شد. ایده‌هایی مثل طراحی و ساخت کریر سامانه‌های موشکی و تبدیل و تجهیز کشتی به سکوی پرتاب موشک در خلیج فارس، ازجمله ایده‌های خلاقانه این‌شهید بودند.

درکتاب «مردی که هوای آسمان را داشت» به قلم زینب سادات طباطبایی، درباره این شهید آمده است: «شهید شیخیان بین دوستان و هم‌رزمانش به «خوش‌تیپ هوافضا» معروف بود و هست. خط اتوی لباس او مورد توجه اطرافیانش قرار می‌گرفت و روایت می‌کنند وقتی سال ۱۳۹۹ سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه حکم او را به عنوان نماینده سپاه در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) صاد کرد تا کنار امرای ارتش خدمت کند، فرمانده‌های دیگر منتظر یک‌چهره سن‌وسال‌دار و جاافتاده بودند و کسی فکر نمی‌کرد جوان خوش‌تیپ و خوش‌عطری که وارد جلسه‌شان شده، بناست همکارشان در قرارگاه مورد اشاره باشد.

این‌فرمانده خوش‌تیپ و خوش‌پوش سپاه، بیشتر اوقات با کت‌وشلوار‌های شیک ست‌شده در انظار ظاهر می‌شد و در دورهمی‌ها و سفر‌های خانوادگی هم تی‌شرت‌های رنگی می‌پوشید. هم‌رزمان و دوستان شیخیان روایت کرده‌اند خوش‌تیپی او مسری و واگیردار بوده، چون محافظش هم کت چرمی خود را با لباس او ست می‌کرد! همراهان سفر حج شهید شیخیان هم گفته‌اند یک ماشین ریش‌تراش همراه داشت که هر روز با آن ریش خود را خط انداخته و آنکادر می‌کرد. ست کردن بند ساعت با رنگ لباس هم از آن کار‌ها بود که نیروهایش از او یاد گرفتند.

آدم پرخرجی نبود ولی به ظاهرش اهمیت می‌داد و برایش هزینه می‌کرد. کفش‌های واکس‌زده و تمیزش جلب توجه می‌کرد.

یک‌بار سردار حاجی‌زاده با خنده گفته بود: داوود به من بگو آخه تو کی وقت می‌کنی کفشاتو واکس بزنی؟»

سی‌ام خرداد ۱۳۹۸ اولین‌مرتبه‌ای بود که سپاه پاسداران پهپاد پیشرفته گلوبال هاوک آمریکا را در آب‌های خلیج‌فارس مورد هدف قرار داد و ساقط کرد. در لحظاتی که پهپاد مورد اشاره حریم هوایی ایران را نقض کرده بود، شهید شیخیان خطاب به اپراتور سامانه بومی پدافند سوم خرداد دستور شلیک را صادر کرد و پهپاد افسانه‌ای آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و با سقوطش بخشی از هیمنه نظامی آمریکا را خدشه‌دار کرد.

سردار حاجی‌زاده هم برای تقدیر و تشکر از نیرو‌های پدافند پایگاه بندرعباس، تعدادی انگشتر از بیت رهبری گرفت و برای آنها ارسال کرد، اما شهید شیخیان این هدیه را قبول نکرد و گفت «از طرف من تشکر کنید و بفرمایید تمام گروه پدافند هوایی پنجم در زدن‌ام کیو نقش داشتند. اگر امکان دارد تمام بچه‌های ما مورد تفقد قرار بگیرند!» به این‌ترتیب سردار حاجی‌زاده هماهنگی لازم را انجام داد تا همه نیرو‌های دست‌اندرکار در شکار پهپاد آمریکایی انگشتر‌های متبرک به دست رهبر شهید انقلاب را دریافت کنند.

راه‌اندازی سامانه پدافندی خودروی متحرک از ابتکارات شیخیان و همکارانش بود که مقدماتش را در روسیه فرا گرفته بودند. یکی از قدم‌های ابتدایی راه‌اندازی‌اش هم مربوط به سال ۱۳۹۷ است که شهید خوش‌تیپ هوافضای سپاه از طرف سردار حاجی‌زاده به عنوان فرمانده پدافند هوایی پنجم راهی بندرعباس شد و ایده تبدیل کشتی به سکوی پرتاب را به‌عنوان نقطه شروع کارش در آن پایگاه مطرح کرد.

شهید داوود شیخیان ازجمله نیرو‌های کارآمد هوافضای سپاه بود که به‌قول معروف سر داشتنش بین حاج‌قاسم سلیمانی و سردار حاجی‌زاده دعوا بود. همرزمان این شهید روایت کرده‌اند در یکی از این گفت‌و‌گو‌ها سردار سلیمانی از سردار حاجی‌زاده خواست شهید شیخیان را به عنوان نیرو به او بدهد و این‌جواب را همراه با خنده سردار حاجی‌زاده گرفت: «واسه چی؟ خودم لازمش دارم.»

منبع: روزنامه اطلاعات