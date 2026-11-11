مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار که در مرحله مهرماه موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار که در مرحله مهرماه موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست دارند.

زمان‌بندی ثبت درخواست بر اساس رقم پایانی کد ملی:

صفر و یک: از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ آبان

۲، ۳ و ۴: جمعه ۲۲ آبان

۵، ۶ و ۷: شنبه ۲۳ آبان

۸ و ۹: یکشنبه ۲۴ آبان

تمامی گروه‌ها: دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان

نشانی ثبت درخواست:https://my.gov.ir

اطلاعات ثبت‌شده پس از راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوارها خواهد بود.

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

 

برچسب ها: کالابرگ ، سرپرست خانواده
خبرهای مرتبط
طرح خرید اعتباری کالا وارد فاز اجرایی شد؛ آغاز ثبت‌نام از امروز و شروع خرید از ۲۵ آبان‌ماه
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
اساس تعرفه‌گذاری آب با هدف تغییر رفتار مصرف است
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران
آخرین اخبار
نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
آیین‌نامه صادرات مجدد کالا با هدف توسعه کریدورهای بین‌المللی ابلاغ شد
اجرایی‌سازی سامانه جامع یکپارچه بندری
انسداد شبانه مسیر پردیس–تهران به مدت ۱۰ شب/ تردد از محور جاجرود
کشت گندم آبی ۳۵ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ آبان
سند همسان تولید نوآورانه نرم‌افزار ابلاغ شد
شبکه گاز کشور پس از مهار آتش‌سوزی سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی پایدار است
بارش‌های قابل‌توجه در شمال کشور/تداوم رگبار و رعدوبرق در جنوب و جنوب‌شرق
معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی به دلیل اجرا نکردن تعهدات مسکن +فیلم
یک‌ونیم میلیون خودروی تهرانی معاینه فنی ندارند
ضرورت همراهی دولت برای تأمین مالی اصناف مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ
طرح خرید اعتباری کالا وارد فاز اجرایی شد؛ آغاز ثبت‌نام از امروز و شروع خرید از ۲۵ آبان‌ماه
سرشماری ۱۴۰۵ بدون مراجعه به درب تمام منازل اجرا می‌شود
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فلزی کلید می‌خورد
سازوکار تأمین مالی خرید کود اوره از پتروشیمی‌ها با ابزار برات بررسی شد
۱۵ زندانی ایرانی در ارمنستان آزاد شدند+ فیلم
بازگشت بخش مهمی از تجهیزات آسیب‌دیده هوانوردی به چرخه عملیاتی+فیلم
الزامات و ضوابط ارائه خدمت پرداخت حسابی (پل‌پی) ابلاغ شد
نبود امکان ثبت قرارداد پیش‌فروش مسکن در سامانه‌ها+ فیلم
بازار ۸۱ میلیارد دلاری ازبکستان/ فرصتی که ایران هنوز از آن سهم قابل توجهی ندارد
تعمیرات و نوسازی شبکه گاز تهران پیش از زمستان تکمیل شد
هشدار به متقاضیان خرید طلای آب‌شده/ ادامه کاهش روند نزولی انس طلای جهانی
۱۰۳ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» پرداخت شد
هشدار به سهامداران تازه‌وارد/ مراقب سیگنال‌فروشان و کلاهبرداران باشید
جایگزینی کریدورهای تجاری نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست + فیلم