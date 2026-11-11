باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار که در مرحله مهرماه موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست دارند.

زمان‌بندی ثبت درخواست بر اساس رقم پایانی کد ملی:

صفر و یک: از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ آبان

۲، ۳ و ۴: جمعه ۲۲ آبان

۵، ۶ و ۷: شنبه ۲۳ آبان

۸ و ۹: یکشنبه ۲۴ آبان

تمامی گروه‌ها: دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان

نشانی ثبت درخواست:https://my.gov.ir

اطلاعات ثبت‌شده پس از راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوارها خواهد بود.

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.