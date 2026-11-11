باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ احمد طالبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، از برگزاری مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه الغدیر و نیروی انتظامی (فراجا) در سطح استان خبر داد و گفت :این رویکرد با هدف شناسایی استعداد‌ها و افزایش توان اشتغال‌پذیری نیرو‌های مسلح در استان یزد دنبال می‌شود.

طالبی بیان کرد: مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مهارت ۶۰۰۰ نفر از کارکنان وظیفه سپاه الغدیر در ۱۲ رشته مهارتی برگزار شد که کارگاه‌های مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز محل این آزمون در برخی رشته‌ها بود.

وی با اشاره به برگزاری همزمان مسابقات مهارتی نیرو‌های فراجا افزود:این رقابت‌ها با مشارکت ۹۱ نفر از نیرو‌های وظیفه برگزار شد و برگزیدگان این مرحله، نماینده استان در مسابقات کشوری خواهند بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای یزد در پایان بر اهداف استراتژیک این طرح تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در میان نیرو‌های مسلح، ارتقای سطح کیفی آموزش‌ها و ایجاد بستری مناسب برای اشتغال‌پذیری بالاترِ کارکنان وظیفه پس از پایان خدمت است.