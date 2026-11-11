باشگاه خبرنگاران جوان - جابر خوشگرد روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حریق از طریق سامانه ۱۲۵ در یک واحد مسکونی واقع در کیانمهر، انتهای گلستان نهم، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۳، ۲۷، ۲۴ و ۱۴ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در طبقه دوم یک ساختمان پنج‌طبقه ۲۰ واحدی رخ داد و دود ناشی از آن به طبقات دیگر سرایت کرد؛ آتش‌نشانان ضمن اجرای عملیات اطفای حریق، اقدامات لازم را برای تخلیه و ایمن‌سازی ساختمان به انجام رساندند.

خوشگرد ادامه داد: در جریان این حادثه، ۳۷ نفر از ساکنان به دلیل انتشار دود در ساختمان در معرض خطر قرار گرفتند و با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور ۲۰ نیروی عملیاتی و استفاده از هفت دستگاه خودروی امدادی اجرا شد.