باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت نفت فلات قاره ایران در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها درباره نحوه تامین شناورهای مورد نیاز و چگونگی پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها، با تشریح فرایند انتخاب، ارزیابی و تأمین شناورها اعلام کرد: همه مراحل تأمین شناور از طریق برگزاری مناقصه، بر اساس ضوابط قانونی و معیارهای مشخص فنی و با اولویت شناورهای داخلی و شناورهای در دسترس در داخل کشور انجام می‌شود.

اگرچه قراردادهای تأمین شناور بر مبنای ارزی امضا می‌شوند اما همه پرداخت‌ها به پیمانکاران به‌صورت ریالی و بر اساس نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و بدون هرگونه تعدیل نرخ انجام می‌شود و هیچ‌گونه پرداخت ارزی مستقیمی به مالکان شناورها در خارج از کشور انجام نمی‌شود.

شناورهای مورد نیاز شرکت نفت فلات قاره ایران با توجه به نوع عملیات و مأموریت، در ۶ گروه خدماتی، مسافربری، تدارکاتی، تعمیراتی، یدک‌کش (ASD) و چندمنظوره (AHTS) دسته‌بندی می‌شوند که هر یک برای انجام مأموریت‌های مشخص و تخصصی در مناطق عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرایند انتخاب و تأمین این شناورها از طریق مناقصه و مطابق ضوابط قانونی انجام می‌شود. در مرحله نخست، شناورها بر اساس جداول و معیارهای فنی مشخص از سوی کارشناسان ارزیابی و امتیازبندی می‌شوند.

متقاضیان شرکت در مناقصه نیز موظف‌اند مدارک و اطلاعات مورد نیاز، از جمله سال ساخت، مشخصات فنی شناور، تأییدیه‌های کلاس، وضع شناور و امتیاز ایمنی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کنند. همچنین استعلام ثبت شناور و مشخصات فنی آن از سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌شود.

در ادامه این فرایند، نمایندگان فنی شرکت از شناورها بازدید می‌کنند و مشخصات و اطلاعات اعلام‌شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. مجموع این بررسی‌ها مبنای تعیین امتیاز نهایی شناور خواهد بود. مبالغ و نرخ‌های درج‌شده در قراردادها نیز از سوی واحد تخصصی ذی‌ربط تعیین می‌شود.

پرداخت هزینه‌ها بر اساس کارکرد واقعی شناورها

یکی دیگر از محورهای اعلام‌شده از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران، نحوه محاسبه و پرداخت هزینه خدمات شناورهاست. بر این اساس، پرداخت‌ها متناسب با عملکرد واقعی شناورها و در چهارچوب مفاد قرارداد انجام می‌شود.

گزارش کارکرد شناورها در ابتدای هر ماه و بر اساس روز و ساعت فعالیت، از جمله میزان کارکرد موتور و مصرف آب و سوخت، تهیه و اعلام می‌شود. سپس اطلاعات دریافتی با مفاد قرارداد تطبیق داده می‌شود و هزینه‌های مازاد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

پس از اعلام و تأیید عملکرد شناور از سوی منطقه عملیاتی، اسناد مالی به همراه مدارک و مستندات مربوط در سامانه بارگذاری می‌شود و فرآیند پرداخت مطابق ضوابط و مفاد قرارداد، به‌صورت معادل ریالی انجام می‌گیرد.

قرارداد ارزی با پرداخت ریالی

شرکت نفت فلات قاره ایران بار دیگر تأکید کرده است که قراردادهای تأمین شناور در این شرکت به‌صورت ارزی امضا می‌شوند، اما همه پرداخت‌ها به پیمانکاران به‌صورت ریالی و بر اساس نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، این شرکت هیچ‌گونه پرداخت ارزی مستقیمی به مالکان شناورها ندارد.

بر اساس توضیحات این شرکت، الگوی قراردادی تأمین شناورها بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و در میان دیگر شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز به‌عنوان الگو و مبنا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین هزینه‌های پرداختی در این الگو، در مقایسه با سایر شرکت‌ها پایین‌تر اعلام شده است.

شرکت نفت فلات قاره ایران در پایان تأکید کرده است که همه مراحل انتخاب شناورها، امضای قرارداد، ارزیابی عملکرد و پرداخت مطالبات پیمانکاران در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت شفافیت انجام می‌شود.