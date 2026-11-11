باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمت‌های سریال «روز شغال»، مخاطبان حرفه‌ای و پیگیر سریال‌های تلویزیونی را تا بامداد همراه خود می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

سریال «روز شغال» به کارگردانی برایان کرک، پنج شنبه و جمعه (۲۱ آبان ماه و ۲۲ آبان ماه) ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده: آدم کشی که با نام شغال شناخته می‌شود، پیچیده‌ترین ترور‌ها را برای مشتریانش انجام می‌دهد. اما پس از آخرین ترورش، افسر سرسختی از اداره اطلاعات بریتانیا در تعقیب و گریز نفس گیر در سراسر اروپا، به دنبال دستگیری اوست...

 از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان اورسولا کوربیرو، ادی ردمین، لاشانا لینچ، بن هال، چوکودی ایووجی، الینور ماتسورا و سوله ریمی را نام برد.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است. «روز شغال» نیز با داستانی درام، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.

منبع: شبکه تماشا

برچسب ها: سریال ، جنایی
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
نویسنده «کارآگاه علوی۳»: مخاطب نباید از کارآگاه جلو بزند
«آسباد»؛ میراثی میان باد و فراموشی
بازگشت هوشمندانه «کارآگاه علوی» به تلویزیون
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روز نهم اسفند به عنوان «روز حماسه دفاع از ایران» در تقویم ثبت شد
آخرین اخبار
روز نهم اسفند به عنوان «روز حماسه دفاع از ایران» در تقویم ثبت شد
مدل نوآورانه خرید و فروش آثار هنری؛ نخستین معامله در چارچوب طرح خرید اعتباری محقق شد
جشنواره «لوتوس» اواخر آذر در تهران برگزار می‌شود 
جبلی: آرمان مهربان هنرمندی وطن‌پرست بود
ارکستر سمفونیک تهران میزبان آهنگساز ایتالیایی شد
روایت مادرانه در قاب تلویزیون؛ پخش فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)
خاطرات بانوان از دیدار با رهبر شهید/ «ریحانه» از امشب در شبکه نسیم
«امیدوارها» از یکشنبه با قصه‌ای متفاوت روی آنتن شبکه یک می‌رود
بازپخش خاطرات زنده‌یاد کوروش زارعی در ویژه برنامه شبکه نسیم
درخشش مادری که دو ستاره را به آسمان هدیه داد
برنامه‌های هفته کتاب؛ از طرح فصلی کتاب‌فروشان تا اختصاص ۲۰ درصد یارانه وزارت ارشاد
سریال جنایی «روز شغال» در «سریال‌باز» شبکه تماشا
ضرورت ثبت فوری تاریخ شفاهی جنگ/ حوزه مستند همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است + فیلم