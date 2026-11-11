مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از فعالیت ۸۱ کتابخانه عمومی و مشارکتی در استان خبر داد و گفت: ۱۰ شهر و ۱۲ روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت استان فاقد کتابخانه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، با تشریح آخرین وضعیت کتابخانه‌های استان، کمبود زیرساخت و اعتبار را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته کتاب «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» است، اظهار کرد: مأموریت کتابخانه‌های عمومی تنها امانت دادن کتاب نیست، بلکه این مجموعه‌ها در رشد فکری جامعه، تقویت هویت ملی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد دسترسی عادلانه به دانش نقش دارند.

حسنی خونسار گفت: در حال حاضر ۵۶ کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ۲۵ کتابخانه مشارکتی در کردستان فعالیت می‌کنند که مجموع منابع آنها نزدیک به یک میلیون جلد کتاب است و بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده می‌کنند.

وی زیربنای کتابخانه‌های عمومی استان را ۲۶ هزار و ۵۵۶ مترمربع اعلام کرد و افزود: ۱۵۱ نفر نیروی انسانی در این مجموعه فعالیت دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به محرومیت برخی مناطق استان از امکانات کتابخانه‌ای بیان کرد: ۱۰ شهر و ۱۲ روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت فاقد کتابخانه هستند و به دلیل محدودیت اعتبارات، پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این کمبود‌ها تاکنون به نتیجه کامل نرسیده است.

حسنی خونسار با اشاره به اقدامات عمرانی سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبار جذب شد و با استفاده از این منابع، ۲۴ باب کتابخانه در استان تعمیر، به‌روزرسانی و تجهیز شدند.

وی بازسازی کتابخانه شهید نجات‌اللهی بیجار را از اقدامات شاخص این حوزه دانست و افزود: برای بازطراحی و راه‌اندازی مجدد این کتابخانه حدود ۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان همچنین از جذب کمک‌های مردمی برای خرید کتاب و تجهیزات خبر داد و گفت: حدود ۲۱۳ میلیون تومان کمک برای خرید منابع کتابی جذب شده و بنیاد قلم‌چی نیز با هزینه‌کرد حدود یک میلیارد تومان در خرید میز و صندلی و تجهیز کتابخانه‌های استان مشارکت کرده است.

حسنی خونسار با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها اظهار کرد: در یک سال گذشته حدود ۸ هزار برنامه فرهنگی شامل نشست‌های کتابخوان، مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه، معرفی کتاب، کارگاه‌های آموزشی و جلسات نقد و رونمایی کتاب در استان برگزار شده است.

وی حضور کتابخانه‌های عمومی در تجمعات شبانه شهرستان‌ها، نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان و موکب اربعین در مرز باشماق را از دیگر اقدامات فرهنگی برشمرد و گفت: در جایزه ملی همخوان نیز ۲ نفر از برگزیدگان کشوری از استان کردستان بودند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از برنامه راه‌اندازی دومین کتابخانه سیار استان در مریوان خبر داد و افزود: این واحد خریداری و تجهیز شده و پس از تکمیل فرایند جذب نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

حسنی خونسار همچنین اعلام کرد: کتابخانه روستای آرندان پس از بازطراحی و نوسازی، در هفته کتاب بازگشایی خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال کتابخانه‌ها گفت: سامانه‌های همخوان و سامان امکان دسترسی کاربران به منابع و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم کرده‌اند و برنامه امانت دیجیتال کتاب نیز در دستور کار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور قرار دارد.

برچسب ها: کردستان ، کتابخانه های فعال ، هفته کتاب و کتابخوانی
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