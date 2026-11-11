باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره نحوه مدیریت نرخ ارز گفت: در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقدند باید ارز را رها کرد و همین رویکرد در شناور مدیریت‌شده نیز بر رهاسازی بازار تأثیر گذاشت و در نهایت شرایطی ایجاد شد که می‌توان از آن به شناور شدن افسارگسیخته نرخ ارز تعبیر کرد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس اظهار کرد: در مقابل، گروهی به تثبیت مطلق نرخ ارز اعتقاد دارند و حتی معتقدند باید تا پنج سال آینده نرخ ارز در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند. البته برخی اقتصاددانان نیز پیشنهاد می‌کنند ماهانه حدود دو درصد به نرخ ارز اضافه شود و برخی دیگر این افزایش را در قالب سیاستی سالانه دنبال می‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید برای مدیریت نرخ ارز در هر سال تصمیم مشخصی گرفته شود، تصریح کرد: اعتقاد من این است که در بودجه سالانه باید تکلیف نرخ ارز روشن شود و نرخ آن برای یک سال مشخص باشد. پس از پایان سال نیز می‌توان دوباره درباره سیاست ارزی تصمیم‌گیری کرد یا در صورت انتخاب مدل میخکوب خزنده، افزایش تدریجی و مشخصی را در نظر گرفت.

محبی با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مبادلات ارزی کشور گفت: باید نیازهای واقعی را از نیازهای کاذب جدا کنیم و مشخص شود که اساساً ارز را برای چه مصارفی می‌خواهیم. باید وابستگی به دلار و یورو را کاهش دهیم و این پرسش را مطرح کنیم که چرا با یوان و سایر ارزهای کشورهای طرف همکاری خود کار نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید موضوع تهاتر را به‌طور جدی دنبال کرد، اضافه کرد: می‌توانیم با کشورهای مختلف با پول ملی خودشان مبادله کنیم. قطعاً منطقی نیست با کشوری که دشمنی آشکاری با ملت ایران دارد، فرزندان این ملت و امام شهیدمان را به شهادت رسانده است، همچنان اقتصاد خود را به دلار آن کشور گره بزنیم.

این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت دولت در مدیریت منابع ارزی کشور اظهار کرد: دولت باید با تمام توان، تعهدات ارزی را مدیریت کند و فروش ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی را نیز در قالب یک سبد مشخص سامان دهد تا پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس تصریح کرد: تا زمانی که نیازهای واقعی از نیازهای کاذب تفکیک نشود و ارز به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود که افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به آن پناه می‌برند، نمی‌توان انتظار داشت شرایط بازار ارز بهبود پیدا کند.

محبی یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای ارز را ایجاد سپرده‌های ارزی دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که ارز در اختیار دارند بتوانند آن را در قالب سپرده ارزی نگهداری کنند، هم سود ارزی دریافت کنند و هم از پشتوانه‌ای مطمئن برخوردار باشند؛ به‌گونه‌ای که هر زمان برای انجام فعالیت مفید اقتصادی یا سرمایه‌گذاری به ارز خود نیاز داشتند، بتوانند آن را در اختیار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه درباره نقش نظارت بر تراستی‌ها در بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش نفت اظهار کرد: آنچه مسلم است این بوده که باید عملکرد تراستی‌ها با حساب‌وکتاب و دقت بیشتری پیگیری شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس درباره ابهامات مطرح شده درباره عدم بازگشت ۹ میلیارد دلار حاصل از فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت توسط تراستی‌ها، بیان کرد: نباید به هیچ عنوان زمینه‌ای فراهم شود که افراد در این حوزه از اموال و منابع ملت سوءاستفاده کنند. مدیریت و نظارت دقیق بر بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، از ضرورت‌های جدی کشور است.

این نماینده مجلس با اشاره به بلاتکلیفی در بازگشت پول حاصل از فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و با انتقاد از واگذاری این مسئولیت به افرادی خاص گفت: اگر از رفاقت‌بازی‌ها و امتیازدهی‌های خاص در این حوزه دست برداریم، بسیاری از مسائل و مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

محبی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات تصریح کرد: اگر بتوانیم صادرات و واردات را با یکدیگر هماهنگ کنیم و تعهدات ارزی صادرکنندگان را در همین چارچوب مدیریت کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: کسانی که صادرات انجام می‌دهند، می‌توانند در تأمین نیازهای وارداتی کشور نیز نقش داشته باشند. باید این امکان فراهم شود که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود، نیازهای وارداتی را تأمین کنند.