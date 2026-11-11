رئیس‌جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با استقبال مقامات ترکیه وارد این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل(کاپ ۳۱) به ترکیه سفر کرده است، با استقبال مقامات ترکیه ای وارد این کشور شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و تعداد دیگری از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز به صورت دو جانبه دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

وی،پیش از عزیمت به ترکیه در گفت‌وگویی، سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) به میزبانی کشور ترکیه را فرصت مناسبی برای گفت‌وگو با سران کشورهای مختلف و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آثار تخریبی جنگ و تجاوزات علیه محیط زیست دانست و افزود: در این اجلاس، درباره اقدامات آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط زیست صحبت خواهیم کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سفر به ترکیه
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