معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: در پی فوت یک مادر پس از زایمان در یکی از بیمارستان‌های اهواز دادستانی پرونده قضایی برای بررسی ابعاد این اتفاق تشکیل داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ناصری بیان کرد: در پی فوت یک مادر پس از زایمان در یکی از بیمارستان‌های اهواز  و وصول گزارش مربوطه، بلافاصله پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

پس از فوت این مادر پس از زایمان و وصول گزارش مربوطه، بلافاصله پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

وی با اشاره به پیگیری دقیق و کارشناسی این پرونده افزود: این موضوع به منظور بررسی دقیق و موشکافانه علل و عوامل وقوع حادثه و تعیین میزان تقصیر یا قصور احتمالی کادر درمان و بیمارستان مربوطه، به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مقدماتی در این رابطه در حال انجام است.

معاون دادستان اهواز خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم از جمله بررسی مدارک بالینی، اخذ نظریه تخصصی پزشکی قانونی و تحقیق از عوامل دخیل در روند درمان در دستور کار قرار دارد و نتایج رسیدگی پس از تکمیل فرآیند دادرسی و اعلام نظر کارشناسان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: پرونده قضایی ، زایمان
خبرهای مرتبط
ناامنی برای مجرمان در خوزستان؛ دستگیری قاتل ایذه و کشف محموله‌های میلیاردی قاچاق
سازش در بیش از ۲۵۱ هزار پرونده قضایی خوزستان طی 5 سال اخیر
از امیدیه تا اهواز؛ عملیات گسترده پلیس خوزستان علیه قاچاق، سرقت و آدم‌ربایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امروز ۲۰ آبان؛ امحای مهمات عمل‌نکرده در اطراف اهواز
آخرین اخبار
امروز ۲۰ آبان؛ امحای مهمات عمل‌نکرده در اطراف اهواز
رشد ۷۰ درصدی برداشت خرما در خرمشهر
رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری خوزستان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵
مرز مسافری و تجاری چذابه بازگشایی شد