رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین، بسیج را سرمایه‌ای عظیم و بی‌بدیل از ظرفیت‌های مردمی نظام اسلامی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، اظهار کرد: بسیج در مقاطع مختلف، از عرصه دفاع و امنیت تا سازندگی، محرومیت‌زدایی، امدادرسانی و خدمت‌رسانی اجتماعی، همواره نقش‌آفرین بوده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده مقتدر سازمان بسیج مستضعفین، مجاهدت‌های آن شهید در مسیر تقویت بسیج و مردمی‌سازی دفاع و خدمت را ماندگار دانست و بر ضرورت تداوم این مسیر پرافتخار تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تعمیق فرهنگ بسیجی در تمام عرصه‌های دفاعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی بی منت به آحاد جامعه در سیستم اداری کشور ، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، تقویت آموزش و مهارت و گسترش فعالیت‌های جهادی و اجتماعی، بر نقش‌آفرینی بسیج در حل مسائل جامعه و پیشرفت کشور تأکید کرد.

پورخاقان همچنین آمادگی سازمان قضایی نیروهای مسلح را برای تعامل و همکاری با سازمان بسیج مستضعفین در زمینه‌های قضایی و حقوقی مرتبط با مأموریت‌های این سازمان، به‌ویژه در حوزه آموزش و پیشگیری از وقوع جرم، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب نیز ضمن قدردانی از تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، بر ضرورت تعمیق فرهنگ بسیج و مقاومت، تقویت آموزش‌ها، مهارت‌افزایی و بصیرت‌افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم‌پایه با تهدیدات دشمن تأکید کرد.

وی همچنین گسترش فعالیت‌های جهادی و خدمات اجتماعی با محوریت مسجد و محله را از مأموریت‌های مهم بسیج دانست و با اشاره به اهمیت آموزش و پیشگیری از وقوع جرم، بر ضرورت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح در این حوزه تأکید کرد.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، وحدت مردم ، بسیج
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