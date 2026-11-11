یک کارشناس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از اجرای سامانه «حسام» با هدف ساماندهی حساب‌های بانکی، کاهش حساب‌های مازاد و مقابله با سوءاستفاده از هویت و پدیده حساب‌های اجاره‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یزدان‌پرست، متخصص مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به وجود حدود ۶۱۸ میلیون حساب بانکی فعال در کشور گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی، کاهش این تعداد به حدود ۳۰۰ میلیون حساب است؛ اقدامی که با توجه به تجربه‌های گذشته و مشکلات ناشی از افتتاح بی‌رویه حساب‌ها، از طریق سامانه‌ای متمرکز دنبال می‌شود.

وی افزود: در سامانه حسام، شهروندان می‌توانند حساب‌های مورد نیاز خود را در دو گروه «حساب‌های دارای تعهد» و «حساب‌های مورد نیاز» مشخص کنند تا محدودیت یکسانی برای تعداد حساب‌های بانکی همه افراد در نظر گرفته نشود. همچنین هر مشتری باید یکی از حساب‌های خود را به‌عنوان حساب پایه انتخاب کند تا در صورت بسته شدن سایر حساب‌ها، مانده وجوه به این حساب منتقل شود.

یزدان‌پرست با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح تصریح کرد: بانک‌ها برای بستن حساب‌های قدیمی، به دلیل شرایط و قرارداد‌های زمان افتتاح حساب، با محدودیت‌های حقوقی مواجه هستند و نمی‌توانند به‌صورت خودکار همه حساب‌های مازاد را مسدود کنند. به همین دلیل، همراهی مشتریان در شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: در ضوابط جدید بانک مرکزی، امکان بستن حساب‌های راکد پس از طی مدت مشخص و با پیش‌بینی شرایط لازم در قرارداد‌های جدید افتتاح حساب فراهم شده است.

متخصص مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین از پیش‌بینی دو امکان نظارتی در سامانه حسام خبر داد و گفت: اگر شهروندان با حسابی مواجه شوند که به نام آنها ثبت شده، اما متعلق به آنها نیست، می‌توانند بدون مراجعه حضوری موضوع را از طریق سامانه به بانک اعلام کنند. همچنین در صورت مشاهده حسابی که در فهرست حساب‌های نمایش‌داده‌شده وجود ندارد، امکان ثبت درخواست بررسی فراهم شده است و بانک‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتیجه هستند.

یزدان‌پرست درباره هزینه استفاده از این سامانه نیز تأکید کرد: بانک مرکزی بابت استفاده از سامانه حسام وجهی دریافت نمی‌کند؛ البته در صورت انتقال مانده حساب بین بانک‌ها، کارمزد‌های مربوط به خدمات انتقال وجه مطابق ضوابط بانکی اعمال خواهد شد.

وی درباره مشکلات ورود برخی کاربران به سامانه نیز توضیح داد: هم‌زمانی رونمایی از سامانه با مراجعه گسترده مردم برای پیگیری امور یارانه‌ای از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، در هفته‌های نخست موجب کندی و اختلال در ورود کاربران شد.

به گفته وی، شهروندان برای ورود به سامانه باید از نشانی hesam.cbi.ir استفاده کنند و پس از هدایت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، احراز هویت سطح سه و ورود دومرحله‌ای را فعال کرده باشند.

متخصص مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه ساماندهی حساب‌های بانکی یک پروژه دوساله است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این حساب‌ها طی ۳۰ تا ۴۰ سال ایجاد شده‌اند، انتظار نمی‌رود تعیین تکلیف آنها در مدت سه تا چهار ماه به پایان برسد. ظرفیت بانک‌ها برای بررسی درخواست‌ها نیز محدود است، اما اقدامات نظارتی بانک مرکزی با هدف افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها ادامه دارد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، کارت به کارت
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