با دستور دادستان شفت، مبادی ورودی به بستر رودخانه‌های این شهرستان با هدف پیشگیری از برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر ریاضی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت از اجرای اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه و قاچاق مصالح رودخانه‌ای در این شهرستان خبر داد و گفت: با دستور دادستان و با نظارت این اداره و همکاری اداره راهداری، مبادی ورودی به بستر رودخانه‌های این شهرستان مسدود شد.

او افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از برداشت غیرمجاز و بی‌رویه مصالح رودخانه‌ای، جلوگیری از تخریب بستر و حریم رودخانه‌ها و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت تأکید کرد: حفاظت از بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، نیازمند نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و این اداره با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.

انسداد مبادی ورودی رودخانه‌های شفت با دستور دادستان

شهرستان شفت در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان

برچسب ها: تخلف زیست محیطی ، برداشت شن و ماسه
خبرهای مرتبط
جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در فومن
ممنوعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های گیلان
تشکیل پرونده برای برداشت‌کنندگان شن و ماسه از بستر سفیدرود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت ۱۰ قطعه سهره طلایی به طبیعت آستارا + فیلم
انسداد مبادی ورودی رودخانه‌های شفت با دستور دادستان
آخرین اخبار
انسداد مبادی ورودی رودخانه‌های شفت با دستور دادستان
بازگشت ۱۰ قطعه سهره طلایی به طبیعت آستارا + فیلم
ازلایروبی آب بندانها تا پیشگیری از حوادث آتش سوزی
احیای هفت کیلومتر از رودخانه زرجوب در رشت
برگزاری کنفرانس بین المللی دو سالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی در رشت
توافق ایران و روسیه ،آغاز فصل اجرایی راه آهن رشت - آستارا
تجهیزات کمک‌آموزشی به ۴۴ مدرسه گیلان اهدا شد