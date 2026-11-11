باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر ریاضی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت از اجرای اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه و قاچاق مصالح رودخانه‌ای در این شهرستان خبر داد و گفت: با دستور دادستان و با نظارت این اداره و همکاری اداره راهداری، مبادی ورودی به بستر رودخانه‌های این شهرستان مسدود شد.

او افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از برداشت غیرمجاز و بی‌رویه مصالح رودخانه‌ای، جلوگیری از تخریب بستر و حریم رودخانه‌ها و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت تأکید کرد: حفاظت از بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، نیازمند نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و این اداره با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.

شهرستان شفت در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان