مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا از تعویض کولرهای گازی در استان‌های جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های بهینه‌سازی کشور یاد کرد که باعث کاهش نزدیک به ۳۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز در کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالار آتش پر با بیان این که این طرح با عنوان از کارون تا هامون در حال اجراست، با اشاره به این که در این طرح کولرهای گازی پنجره‌ای و قدیمی مشترکان خانگی به صورت رایگان تعویض می شود، تاکید کرد: با اجرای این طرح مصرف گاز کشور سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت.

آتش پر با بیان این که در قالب این طرح، بخش خصوصی به صورت رایگان کولرهای گازی پنجره‌ای مشترکان خانگی را در جنوب کشور تعویض می کند، افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای این طرح، کاهش نیاز به مصرف سوخت در بخش تولید برق است و برآوردها نشان می‌دهد که صرفه‌جویی انرژی ناشی از جایگزینی کولرهای فرسوده با تجهیزات جدید و پربازده، معادل صرفه‌جویی سالانه حدود ۲۹.۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش تولید برق است.

وی یادآور شد: این میزان صرفه‌جویی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین انرژی، به استفاده بهینه‌تر از منابع گاز طبیعی کشور کمک کند.

آتش پر با اشاره به این که بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار این طرح وارد شده و تاکنون ۱۵ هزار کولر گازی را در جنوب کشور تعویض کرده است، خاطرنشان ساخت: هزینه‌های اجرای این طرح با صدور گواهی صرفه جویی که در بازار بهینه سازی قابل معامله است، تامین می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به کاهش آلودگی هوا در مناطق جنوب کشور را از دیگر مزایای این طرح بزرگ برشمرد و گفت: بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، کاهش تولید برق مورد نیاز در نتیجه تعویض ۱۵ هزار کولر گازی فرسوده، معادل کاهش سالانه حدود ۷۹.۷ هزار تن انتشار دی‌اکسیدکربن است.

آتش پر اضافه کرد: کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، یکی از مزایای مهم برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود و می‌تواند در مسیر حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آثار زیست‌محیطی تولید انرژی موثر باشد.

وی افزود: بخش خصوصی در قالب این طرح قرار است ۱۰۵ هزار کولر گازی مشترکان خانگی در استان های جنوبی کشور را تعویض کند.

منبع: ساتبا

برچسب ها: ساتبا ، کولر گازی ، مصرف گاز
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