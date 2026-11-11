مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه اسلامی از تغییر شیوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: به استناد مصوبه جلسه شماره ۸۵ شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری براساس بخشنامه شماره ۱۰/۳۸۵۹ تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۹ موضوع آیین‌نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعداد‌های برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو می‌پذیرد.

بر این اساس: ۱- کلیه حائزین شرایط درخواست‌کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعداد‌های برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل ۱۶ برای کلیه رشته‌های گروه غیر علوم پزشکی بر اساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت حداکثر ۴۰ درصدی برای هر یک از رشته‌محل‌های انتخابی گزینش علمی خواهند شد.

۲- پذیرش دانش‌آموختگان واجد شرایط تا ۳ سال پس از فارغ‌التحصیلی (فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۲ به بعد) امکان‌پذیر است.

۳- رعایت هم‌نامی گروه عمده تحصیلی رشته مقطع کارشناسی متقاضی با رشته مورد تقاضا در مقطع ارشد الزامی است.

۴- دانش‌آموختگان ممتاز سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این دفترچه امکان ثبت‌نام و پذیرش در این دوره را خواهند داشت.

آن دسته از داوطلبانی که بر اساس شرایط قبلی اعلام شده ثبت‌نام کرده‌اند تا پایان مهلت ثبت‌نام امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود را خواهند داشت.

داوطلبان می‌توانند حداکثر تا روز یکشنبه ۲۴ آبان با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org با اخذ دفترچه راهنمای جدید، ثبت‌نام و در صورت احراز شرایط نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد
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