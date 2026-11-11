بسیج محلات به میدان آمد/حضور خانه به خانه ۲۵۰۰ پایگاه استان برای مدیریت مصرف گاز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سردار نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در دومین جلسه هماهنگی پویش «جان‌فدا» با هدف مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: حدود ۴ هزار و ۵۰۰ پایگاه محلات، ادارات و اصناف و رده‌های مختلف بسیج در استان ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه سوخت و به‌ویژه گاز به شمار می‌روند.

وی افزود: فرهنگ‌سازی مصرف گاز در پایگاه‌های بسیج یکی از مأموریت‌های امسال است و در این راستا، پایگاه‌های بسیج محلات باید با مراجعه خانه‌به‌خانه، خانواده‌ها را به رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی دعوت کنند.

جانشین فرمانده سپاه شهدا آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت مشارکت اصناف در این پویش تصریح کرد: بسیج اصناف نیز باید به‌صورت ویژه وارد میدان شود؛ چراکه با توجه به تعدد واحدهای صنفی در استان، این بخش ظرفیت قابل توجهی برای کمک به مدیریت مصرف انرژی دارد.

نجمی با اشاره به تأثیر کاهش مصرف خانگی در عبور از زمستان امسال خاطرنشان کرد: اگر هر خانواده تنها با کاهش دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی، مصرف گاز خود را مدیریت کند، می‌توانیم زمستان پیش‌رو را به‌خوبی و بدون مشکل سپری کنیم.