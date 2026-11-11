گاهی برای روایت یک حضور، نیازی به معرفی و نام نیست. همین که پیکری از جنس آسمان، پس از سال‌ها دوری، میهمان زمینیان شود، کافی است تا سکوت، جای خود را به بغض و دلتنگی بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - استانداری چهارمحال‌وبختیاری این بار میزبان مسافری بود که نامش هنوز در میان خاک پنهان است. شهیدی گمنام که اگرچه نشانی از هویت زمینی‌اش در دست نیست، اما راه و رسمش در حافظه یک ملت زنده مانده است.

آمده‌ای تا یادمان بیاوری آرامش امروزمان، میراث مردانی است که از جان گذشتند تا ایران بماند مردانی که بی‌هیاهو رفتند، اما نامشان در بلندای تاریخ این سرزمین ماندگار شد.

تو بی‌نام نیستی نامت در قلب مردمی است که هنوز به استقبالت می‌آیند، با دیدنت اشک می‌ریزند و در سکوت، هزاران حرف ناگفته را زمزمه می‌کنند.

سلام بر تو،‌ای مسافر آسمانی خوش آمدی.

به صورت اختصاصی از قاب دوربین ما، روایتی از این حضور را به تماشا بنشینید.

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برچسب ها: شهید گمنام ، تشییع پیکر
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