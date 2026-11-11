وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به تکرار ادعاها علیه ایران در دوره‌های مختلف تاریخی تاکید کرد: رویکرد غیرانسانی و تصورات واهی مقام‌های آمریکایی درباره ایران، به شکست سیاست‌های واشنگتن منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۲۰ آبان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ادعاهای «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا درباره شرایط داخلی ایران، نوشت: هشت سال پیش، یک شخصیت کارتونی مانند پمپئو می‌گفت ایرانی‌ها اگر می‌خواهند چیزی برای خوردن داشته باشند، باید از دستورات کاخ سفید تبعیت کنند. امروز، فردی مانند روبیو، که هم‌وطنان کوبایی‌اش قربانی همین سیاست هستند، همان مهملات را تکرار می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: فارغ از غیرانسانی بودن این سیاست، همین قبیل توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، مارکو روبیو
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