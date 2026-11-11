کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نگرانی‌هایی درباره احتمال برخورد نظامی و تنش‌های وجود داشت که خوشبختانه با نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و شکست‌های سنگین جنگ‌طلبان، این نگرانی‌ها در رسانه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به روند اخیر شاخص کل بورس اظهار کرد: شاخص کل پس از اصلاح از محدوده ۸ میلیون واحد عقب نشینی کرد، طی سه تا چهار روز گذشته مجدداً به بالای مرز ۸ میلیون واحد بازگشته و روز گذشته نیز به رکورد تاریخی خود نزدیک شده است. پیش‌بینی می‌شود شاخص کل امروز یا هفته آینده بتواند رکورد تاریخی خود را بشکند و به روند صعودی ادامه دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بورسی گزارش‌های عملیاتی بسیار خوبی ارائه کرده‌اند، افزود: در صورتی که نگرانی‌های سیاسی و مسائل کلان اقتصادی در بازار وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند به روند رشد خود ادامه دهد.

دارابی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بازار، علاوه بر مسائل بیرونی، دخالت دولت در عملکرد شرکت‌هاست که متأسفانه با تغییرات اعمال‌شده در حوزه پالایشگاه‌ها شاهد آن بودیم. دستکاری در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به ظرفیت رشد بازار سرمایه بیان کرد: با وجود این مشکلات، بازار همچنان پتانسیل رشد دارد و می‌توان انتظار داشت در صورت بهبود شرایط، روند مناسبی را تجربه کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با توصیه به سهامداران خرد گفت: سهامداران در وهله نخست باید به بنیاد سهام توجه داشته باشند و تحلیل بنیادی را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند. همچنین لازم است از کارگزاران، تحلیلگران و مشاوران معتبر کمک بگیرند و از اعتماد به مشاوره‌های منتشرشده در فضای مجازی با هویت نامشخص خودداری کنند.

دارابی هشدار داد: در شرایطی که بازار وضعیت مناسبی دارد، متأسفانه کلاهبرداران نیز با انجام اقدامات و دستکاری‌های بازار به دنبال کسب سود هستند. این افراد برای دستکاری بازار به سرمایه‌گذاران کم‌تجربه و تازه‌وارد نیاز دارند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران حقیقی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند باید دقت کنند و به هر فردی اعتماد نکنند.

وی در پایان با تأکید بر استفاده از ابزار‌های رسمی سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: سهامداران می‌توانند از ابزار‌های رسمی بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بازدهی مناسبی داشته‌اند، استفاده کنند. به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی و صندوق‌های سهامی عملکرد خوبی داشته‌اند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهره‌گیری از این ابزارها، از قرار گرفتن مستقیم در معرض ریسک‌های بازار جلوگیری کنند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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