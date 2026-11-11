مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از شناسایی تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی به ارزش ۱۶۵ میلیارد ریال در یکی از واحدهای تولیدی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید کریمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی گفت: بازرسان اداره‌ کل صمت قم در این بازدیدها ، تخلف یک واحد تولیدی در عرضه خارج از شبکه ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی مورد استفاده در تولید روغن موتور را شناسایی کردند و در این زمینه، با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام قانونی انجام شد.

وی ارزش مالی این پرونده را ۱۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرونده تخلف از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است.

مدیرکل صمت قم همچنین با تأکید بر نقش شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: سامانه ۱۲۴ این اداره‌کل در طول سال فعال است و مردم می‌توانند گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و دیگر تخلفات بازار را از طریق این سامانه ثبت و اعلام کنند.-