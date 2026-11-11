مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از شناسایی تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی به ارزش ۱۶۵ میلیارد ریال در یکی از واحدهای تولیدی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید کریمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی گفت: بازرسان اداره‌ کل صمت قم در این بازدیدها ، تخلف یک واحد تولیدی در عرضه خارج از شبکه ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی مورد استفاده در تولید روغن موتور را شناسایی کردند و در این زمینه، با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام قانونی انجام شد.
 
وی ارزش مالی این پرونده را ۱۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرونده تخلف از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است.
 
مدیرکل صمت قم همچنین با تأکید بر نقش شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: سامانه ۱۲۴ این اداره‌کل در طول سال فعال است و مردم می‌توانند گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و دیگر تخلفات بازار را از طریق این سامانه ثبت و اعلام کنند.-
برچسب ها: عرضه خارج از شبکه ، صمت قم
خبرهای مرتبط
برنامه هفتم پیشرفت واکاوی شد؛
از پیشنهاد تأسیس دبیرخانه دیده‌بانی امت تا چرخش‌های تحول‌آفرین اقتصادی
مقاوم سازی ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی در قم / تحویل ۹۲ واحد مسکن ویلایی جنداب تا یک ماه و نیم آینده
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گرمابه تاریخی حاج عسکرخان؛ یادگار زندگی سنتی در گذرخان قم +فیلم
قم، میزبان مسابقات سراسری قرآن کریم
صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری لوله و میله مسی از قم به بازارهای جهانی
آخرین اخبار
صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری لوله و میله مسی از قم به بازارهای جهانی
گرمابه تاریخی حاج عسکرخان؛ یادگار زندگی سنتی در گذرخان قم +فیلم
قم، میزبان مسابقات سراسری قرآن کریم
مدارس استان قم میزبان شهدای گمنام
آخرین روند بهسازی مسیر پر تردد آزادراه و جاده قدیم قم – تهران
پیام تسلیت رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی درگذشت کوروش زارعی
پایان رقابت‌های کیک‌جیتسوی استان قم
کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای قاچاق در قم
ورود ۸۰۰ هزار متر مکعب آب به قمرود/ هشدار درباره ساخت‌وساز و تعرض به حریم رودخانه