تیم آزادگان ساری به عنوان نماینده استان مازندران در مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور، تیم فوتسال آزادگان ساری حریفان خود را در مرحله اول شناخت.

بر اساس قرعه‌کشی، آزادگان ساری در گروه نخست این مسابقات با تیم‌های فولاد زرند ایرانیان کرمان، دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم، زرین سازه یاسان، ستارگان شازند، ستارگان احمدی هرمزگان و انصار متین اشکاوند، رقابت می‌کند.

گروه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور از از روز یکشنبه اول آذرماه به میزبانی باشگاه فولاد زرند ایرانیان در شهر کرمان آغاز خواهد شد.

آزادگان ساری پس از استراحت در روز نخست، بازی اول خود را روز دوشنبه دوم آذرماه مقابل انصار متین اشکاوند برگزار می‌کند.

در بازی‌های گروه دوم نیز تیم‌های یاران خمینی‌شهر، مس سونگون ورزقان، کک کهکشان طبس، گهر زمین سیرجان، آرام ستاره‌شهر خورشید، مهندسی نظری و پیتزا کلاسیک هرسین از اول آذرماه رقابت‌های خود را در شهر طبس آغاز می‌کنند.

مرحله نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۴ تیم در ۲ گروه ۷ تیمی به صورت مجتمع و دوره‌ای برگزار می‌شود و ۲ تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.

برچسب ها: لیگ فوتسال ، مسابقات فوتسال
خبرهای مرتبط
لیگ فوتسال نوجوانان مازندران با ۶ تیم کلید می‌خورد
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
قهرمانی بازیکن بابلسری در لیگ فوتسال بانوان مالدیو + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وداع با شهید مدافع وطن مهدی محمدزاده در ساری
سامانه بارشی جدید در راه مازندران
آزادگان ساری نماینده مازندران در لیگ برتر فوتسال ۱۸ سال کشور
آخرین اخبار
آزادگان ساری نماینده مازندران در لیگ برتر فوتسال ۱۸ سال کشور
وداع با شهید مدافع وطن مهدی محمدزاده در ساری
سامانه بارشی جدید در راه مازندران
تأمین ۴ هزار تن بذر گندم برای کشت در مازندران