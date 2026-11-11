باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور، تیم فوتسال آزادگان ساری حریفان خود را در مرحله اول شناخت.

بر اساس قرعه‌کشی، آزادگان ساری در گروه نخست این مسابقات با تیم‌های فولاد زرند ایرانیان کرمان، دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم، زرین سازه یاسان، ستارگان شازند، ستارگان احمدی هرمزگان و انصار متین اشکاوند، رقابت می‌کند.

گروه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور از از روز یکشنبه اول آذرماه به میزبانی باشگاه فولاد زرند ایرانیان در شهر کرمان آغاز خواهد شد.

آزادگان ساری پس از استراحت در روز نخست، بازی اول خود را روز دوشنبه دوم آذرماه مقابل انصار متین اشکاوند برگزار می‌کند.

در بازی‌های گروه دوم نیز تیم‌های یاران خمینی‌شهر، مس سونگون ورزقان، کک کهکشان طبس، گهر زمین سیرجان، آرام ستاره‌شهر خورشید، مهندسی نظری و پیتزا کلاسیک هرسین از اول آذرماه رقابت‌های خود را در شهر طبس آغاز می‌کنند.

مرحله نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۴ تیم در ۲ گروه ۷ تیمی به صورت مجتمع و دوره‌ای برگزار می‌شود و ۲ تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.