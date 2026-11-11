وزیر خارجه مصر از حضور نیرو‌های نظامی این کشور در خاک عربستان خبر داد و ادعا کرد ماموریت آنها دفاعی است و شامل ورود به خاک یمن نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر اعلام کرد نیرو‌های این کشور چند ماه است در عربستان حضور دارند و ماموریت آنها براساس ادعای او صرفا دفاعی و محدود به حفاظت از خاک و مرز‌های این کشور است.

او در گفت‌و‌گو با شبکه فرانس ۲۴ تاکید کرد نیرو‌های مصری وارد خاک یمن نخواهند شد و قاهره همچنان برای کاهش تنش و ازسرگیری روند سیاسی در این کشور تلاش می‌کند.

عبدالعاطی با اشاره به اینکه امنیت عربستان با امنیت ملی مصر پیوند دارد، گفت قاهره از امنیت و تمامیت ارضی این کشور حمایت می‌کند و همکاری‌های دو کشور برای مقابله با تهدید‌های منطقه‌ای ادامه دارد.

وزیر خارجه مصر همچنین از تداوم رایزنی‌ها با طرف‌های مختلف برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه ازسرگیری روند سیاسی و دستیابی به راه‌حلی برای بحران یمن خبر داد.

پیش‌تر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در ۲۱ اکتبر ادعا کرده بود هرگونه اقدام نظامی مصر برای دفاع از عربستان، صرفا به حفاظت از خاک و مرز‌های این کشور محدود خواهد بود و شامل حمله به یمن نمی‌شود.

این موضع پس از آن مطرح شد که السیسی در پی حملاتی که یمن به اهدافی در خاک عربستان، از جمله تاسیسات نفتی و فرودگاه ریاض، انجام داده بود، از پارلمان مصر خواست در صورت درخواست عربستان، با اعطای مجوز حمایت نظامی از این کشور موافقت کند.

جنگ میان یمن و ائتلاف به سرکردگی عربستان که از بیش از یک دهه پیش ادامه دارد، در ماه ژوئیه بار دیگر شدت گرفت. نیروهای یمنی در ماه سپتامبر بخش بزرگی از سواحل یمن در دریای سرخ را از تسلط نیروهای تحت سلطه عربستان بازپس گرفتند و پس از آن حملاتی علیه اهدافی در عربستان، از جمله شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ریاض، انجام دادند.

نیروهای مسلح یمن تاکید کردند تا زمانیکه جنگ علیه این کشور و محاصره اعمال شده بر آن پایان نیابد به  عملیات نظامی خود علیه عربستان ادامه خواهند داد تا از این طریق بتوانند حق مردم خود را بگیرند.

منبع: فرانس ۲۴ / الجزیره

برچسب ها: ارتش مصر ، جنگ یمن ، حمله به عربستان
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