۱۰۳ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» پرداخت شد

در ادامه حمایت از حوزه سلامت و با هدف پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مربوط به طرح «دارویار» را به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی پرداخت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: ۱۰۳ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت شد.این پرداخت‌ها شامل هزینه‌های خدمات سرپایی و بستری، تأمین شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بوده و در راستای تقویت روند خدمت‌رسانی در حوزه درمان انجام شده است.در این چارچوب، سهم سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال، سازمان بیمه سلامت ایران بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.بر این اساس، تسویه این مطالبات با هدف کاهش فشار بر مراکز درمانی، تسهیل دسترسی بیماران به دارو و جلوگیری از اختلال در روند ارائه خدمات درمانی صورت گرفته و حمایت از نظام سلامت کشور با قوت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: دارویار ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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