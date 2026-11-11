باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر ایمانی، رئیس حراست شرکت گاز خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم عملیات نظارتی و حفاظتی اظهارکرد:در جریان عملیات‌های میدانی و پایش‌های مستمر در مناطق کاشمر، شاندیز، فریمان و مشهد، تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز که به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کردند، شناسایی و کشف شده‌اند و مجموع کشفیات ماینر‌های غیرمجاز در استان از ۴۰۰ دستگاه فراتر رفته است.

وی افزود: متخلفان شناسایی‌شده برای رسیدگی به پرونده‌های تخلف به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و برخورد با استفاده غیرمجاز از منابع انرژی با هدف صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی ادامه دارد.

رئیس حراست شرکت گاز خراسان رضوی با هشدار درباره پیامد‌های استفاده غیرمجاز از گاز برای فعالیت تجهیزات استخراج رمزارز تصریح کرد: این تخلفات علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی به کشور، با ایجاد بار اضافی غیرقابل پیش‌بینی در شبکه، می‌تواند پایداری فشار گاز را به‌ویژه در روز‌های سرد سال و زمان اوج مصرف با مخاطره مواجه کند.

ایمانی با تأکید بر ضرورت برخورد با مشترکان غیرمجاز و سارقان گاز خاطرنشان‌کرد: دستکاری تجهیزات گازرسانی، انشعابات غیرمجاز و هرگونه برداشت غیرقانونی از شبکه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، می‌تواند استمرار خدمات گازرسانی به سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان از اولویت‌های حراست شرکت گاز استان است.

رئیس حراست شرکت گاز خراسان رضوی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، استفاده غیرمجاز از گاز یا انشعابات غیرقانونی، موضوع را از طریق شماره ۱۹۴ به شرکت گاز اطلاع دهند و با مشارکت در صیانت از شبکه، زمینه جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ پایداری گازرسانی در زمستان را فراهم کنند.