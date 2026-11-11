مدیر آستان مقدس امامزاده روح‌الله حسنی(ع) از برگزاری مراسم روضه خانگی در منازل چهار تن از شهدای شاخص تهران و تجلیل از خانواده‌های آنان همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام رسولی، مدیر آستان مقدس امامزاده روح‌الله حسنی(ع) در میدان امام خمینی(ره)، از برگزاری مراسم روضه خانگی و تجلیل از خانواده شهدای شاخص تهران همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

وی اظهار کرد: این مراسم به همت خادمان آستان مقدس امامزاده روح‌الله حسنی(ع) در منازل شهیدان سرلشکر بابایی، سرلشکر حاجی‌زاده، سرلشکر محرابی و سرلشکر شیرازی برگزار شد و طی آن، ضمن برپایی مراسم عزاداری، از خانواده این شهیدان تجلیل به عمل آمد.

رسولی با اشاره به جایگاه شهدا در اقتدار کشور افزود: هرچه داریم از خون شهیدان گرانقدر است و فرماندهان ارزشمند کشورمان در سال‌های اخیر نقش مهمی در اقتدار کشور داشته‌اند.

وی ادامه داد: حضور خادمان آستان در منازل این شهیدان و برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در کنار خانواده‌های آنان، توفیقی ارزشمند بود.

برچسب ها: فاطمیه ، شهدا
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