باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام رسولی، مدیر آستان مقدس امامزاده روح‌الله حسنی(ع) در میدان امام خمینی(ره)، از برگزاری مراسم روضه خانگی و تجلیل از خانواده شهدای شاخص تهران همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

وی اظهار کرد: این مراسم به همت خادمان آستان مقدس امامزاده روح‌الله حسنی(ع) در منازل شهیدان سرلشکر بابایی، سرلشکر حاجی‌زاده، سرلشکر محرابی و سرلشکر شیرازی برگزار شد و طی آن، ضمن برپایی مراسم عزاداری، از خانواده این شهیدان تجلیل به عمل آمد.

رسولی با اشاره به جایگاه شهدا در اقتدار کشور افزود: هرچه داریم از خون شهیدان گرانقدر است و فرماندهان ارزشمند کشورمان در سال‌های اخیر نقش مهمی در اقتدار کشور داشته‌اند.

وی ادامه داد: حضور خادمان آستان در منازل این شهیدان و برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در کنار خانواده‌های آنان، توفیقی ارزشمند بود.