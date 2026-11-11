رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: بهای اونس جهانی طلا امروز در این دقایق نسبت به روز گذشته با ۱۴ دلار کاهش به ۴ هزار و ۶۱ دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار جهانی طلا طی هفته گذشته روندی تدریجی و کاهشی را تجربه کرد، به‌طوری که قیمت هر اونس طلا در مجموع حدود ۸۵ دلار کاهش یافت. همچنین بهای اونس جهانی طلا امروز نسبت به روز گذشته با ۱۴ دلار کاهش به ۴ هزار و ۶۱ دلار رسید.

وی افزود: در بازار داخلی نیز قیمت طلا از ابتدای هفته روندی کاهشی داشته و امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۲۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان درباره آخرین قیمت انواع سکه در بازار اظهار کرد: سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۲۵۳ میلیون تومان، سکه تمام طرح قدیم با حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۲۴۶ میلیون تومان و نیم‌سکه با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: ربع‌سکه نیز با ۳۰۰ هزار تومان کاهش، ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر، ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین حباب سکه نسبت به روز گذشته ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و در حال حاضر به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی درباره وضعیت بازار نقره نیز گفت: در حال حاضر اونس جهانی نقره ۵۳ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم نقره در بازار داخلی ۴۳۲ هزار تومان است.

بذرافشان، بیان کرد: با توجه به کاهش حدود ۸۵ دلاری اونس جهانی طلا در طول هفته و همچنین افت قیمت‌ها در بازار داخلی، باید توجه داشت که کاهش قیمت طلا در بازار داخلی نسبت به بازار جهانی نیز بیشتر بوده است؛ به‌طوری که با در نظر گرفتن قیمت ارز و شرایط بازار جهانی، قیمت هر گرم طلا در بازار داخلی حدود ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از میزان مورد انتظار کاهش داشته است؛ بنابراین با توجه به شرایط فعلی بازار، نمی‌توان درباره تداوم روند کاهشی قیمت‌ها با قطعیت اظهارنظر کرد و مردم باید برای خرید و انجام معاملات، شرایط بازار و نوسانات قیمت‌ها را در نظر بگیرند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه با اشاره به افزایش تمایل مردم به خرید طلای آب‌شده همزمان با کاهش قیمت‌ها، تصریح کرد: توصیه ما به مردم این است که اولویت نخست خود را خرید مصنوعات طلا، پس از آن خرید سکه و در نهایت طلای آب‌شده قرار دهند.

بذرافشان توضیح داد: طی دو سال گذشته، گسترش خرید و فروش طلای آب‌شده در سطح کشور آسیب جدی به صنعت و هنر صنعت طلا و جواهر وارد کرده است. در حال حاضر واحد‌های تولیدی و همکاران این بخش با فشار اقتصادی شدیدی مواجه هستند و هزینه‌های جاری، هزینه‌های پرسنلی و اجاره واحد‌های تجاری و کارگاهی، فعالیت آنها را دشوار کرده است. حتی برخی کارگاه‌ها ناچار شده‌اند با یک‌سوم نیروی انسانی خود فعالیت کنند.

وی با اشاره به شرایط تولید مصنوعات طلا گفت: با وجود رکود بازار و افزایش قیمت طلا، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تنوع محصولات و اجرت‌های ساخت را افزایش دهند و در برخی محصولات نیز اجرت‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین مردم می‌توانند با انتخاب مصنوعات طلایی که اجرت ساخت پایین‌تری دارند، خرید مناسبی انجام دهند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرد: مصنوعات طلا دارای کد استاندارد هستند، اما در برخی موارد مراجعاتی به اتحادیه داشته‌ایم که خریداران از طریق صفحات مجازی طلای آب‌شده خریداری کرده و با مشکلات مربوط به عیار آن مواجه شده‌اند. خرید طلای آب‌شده به دلیل تخصصی بودن این حوزه، نیازمند دانش و آگاهی کافی است و ممکن است برای خریداران عادی مشکلاتی ایجاد کند.

بذرافشان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه ما این است که مردم در وهله نخست مصنوعات طلا، در مرحله بعد سکه و در نهایت طلای آب‌شده را برای خرید در نظر بگیرند تا علاوه بر توجه به منافع خود، از بخش تولید و صنعت طلا و جواهر کشور نیز حمایت کنند.

گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.