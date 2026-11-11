دادستان آستانه اشرفیه از تشکیل پرونده قضایی برای موضوع حمله سگ‌های ولگرد به دانش‌آموز و برخورد قاطع با مقصران این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین محسنی، دادستان آستانه اشرفیه با اشاره به وقوع حادثه برای دانش آموز  آستانه‌ای بر اثر گاز گرفتگی سگ‌های بلاصاحب با تأکید به مسئولان این شهرستان برای جمع آوری سگ‌های ولگرد، به آنان هشدار داد: در صورت قصور در ساماندهی این سگ‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

به گفته او، برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده و در جریان است و چنانچه مسئولان قصور و کوتاهی کرده باشند، باید پاسخگو باشند.

دادستان آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه شهرداری و فرماندهی انتظامی باید در سریعترین زمان نسبت به جمع آوری سگ‌های بلاصاحب از حوزه شهر اقدام کنند، اظهار داشت: مردم نیز باید از غذا دادن غیراصولی به این گونه حیوانات که سلامت و بهداشت جامعه را به خطر می‌اندازند، خودداری کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سگ های بلاصاحب ، قصور مسئولان
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