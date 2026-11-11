هشدار پلیس راهور در خصوص تبعات انباشت جرائم رانندگی 

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه خودرو‌های دارای بیش از ۵ میلیون تومان خلافی در معرض توقیف قرار می‌گیرند بر ضرورت پرداخت به‌موقع جرائم رانندگی و تسویه بدهی‌های معوقه برای جلوگیری از قرار گرفتن خودرو در فرایند توقیف به دلیل انباشت خلافی تاکید کرد.

سرهنگ رضایی در تبیین مفاد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: در صورت پرداخت نشدن جریمه ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض، راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه برای پرداخت جریمه به مالک ابلاغ می‌کند و در صورت پایان مهلت و پرداخت نشدن بدهی، اقدامات قانونی از جمله ضبط گواهینامه و توقیف پلاک در سامانه انجام می‌شود.

به گفته رئیس پلیس راهور استان در صورت رسیدن مبلغ جرائم خودرو به نصاب مقرر، مالک ظرف یک ماه باید نسبت به پرداخت جریمه یا ثبت اعتراض اقدام کند تا خودرو توقیف نشود.

سرهنگ رضایی انباشت جرائم رانندگی را باعث مشکلات قانونی برای مالک خودرو و نشانگر تکرار بی‌توجهی به مقررات ترافیکی برشمرد و از رانندگان خواست وضعیت خلافی خودروی خود را بررسی و با رعایت احتیاط و مقررات، در کاهش تخلفات و پیشگیری از حوادث ترافیکی مشارکت کنند.





