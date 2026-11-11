رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نتانیاهو تیمی ویژه برای ناکام گذاشتن تلاش‌های آیزنکوت جهت تشکیل کابینه جدید تعیین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت صهیونیستی «واللا» به نقل از منابعی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، تیمی ویژه برای ناکام گذاشتن تلاش‌های گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» و مامور تشکیل کابینه، ایجاد کرده است.

پارلمان رژیم تروریستی اسرائیل (کنست) نیز روز گذشته، حدود دو هفته پس از انتخابات پرتنش که به پیروزی قاطع هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی منجر نشد، نخستین جلسه خود را برگزار کرد. این در حالی است که گزارش‌هایی درباره نامزدی ماتان کاهانا برای ریاست کنست منتشر شده است.

حزب «یشار» اعلام کرد درخواست رسمی خود را برای برکناری امیر اوحانا، رئیس کنونی کنست، با حمایت بیش از ۶۱ عضو پارلمان ارائه کرده است.

وب‌سایت واللا همچنین گزارش داد ائتلاف «اردوگاه تغییر» که حزب یشار نیز در آن حضور دارد، موفق شده است ۶۷ امضا از نمایندگان کنست برای برکناری رئیس کنونی پارلمان جمع‌آوری کند؛ موضوعی که رادیو رژیم تروریستی اسرائیل نیز آن را گزارش کرده است.

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، گادی آیزنکوت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل دیگر حتی یک دقیقه صلاحیت ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
نتانیاهو جنایتکار دیگر حتی یک دقیقه صلاحیت ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
هر شخص بویزه سیاسی یا در هر شغلی برای مدت طولانی بماند
برای خودش شبکه سازی میکند و کنار گذاشتن او
خیلی هزینه بر است
حتی ممکنه باعث اشوب و ناامنی شوند
بیش از 20 سال بی بی یابو در قدرت است
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