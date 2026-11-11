باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - یاسر اشتاد کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اعلام تداوم هوای سرد تا اوایل هفته آینده در استان گفت: در ساعات ابتدایی روز نیز احتمال مه یا غبار صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود:با عبور موجی کم‌دامنه و موقتی از استان، امروز در برخی نقاط افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اشتاد تصریح کرد: با خروج توده هوای سرد از هفته آینده، دما به‌تدریج افزایش می‌یابد.

وی گفت: شب گذشته چالدران با دمای ۸ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان بود و دمای ارومیه به ۳ درجه زیر صفر رسید.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود دمای ارومیه امشب در سردترین ساعات به ۳ درجه زیر صفر و فردا ظهر در گرم‌ترین ساعات به حدود ۱۱ درجه بالای صفر برسد.