بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، هوای آرام و سرد در آذربایجان غربی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -  یاسر اشتاد کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی  با اعلام تداوم هوای سرد تا اوایل هفته آینده در استان گفت: در ساعات ابتدایی روز نیز احتمال مه یا غبار صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود:با عبور موجی کم‌دامنه و موقتی از استان، امروز در برخی نقاط افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اشتاد تصریح کرد: با خروج توده هوای سرد  از هفته آینده، دما به‌تدریج افزایش می‌یابد.

وی گفت: شب گذشته چالدران  با دمای ۸ درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان بود و دمای ارومیه به ۳ درجه زیر صفر رسید.

 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود دمای ارومیه امشب در سردترین ساعات به ۳ درجه زیر صفر و فردا ظهر در گرم‌ترین ساعات به حدود ۱۱ درجه بالای صفر برسد.

برچسب ها: هوای سرد ، هواشناسی
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