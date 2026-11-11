مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از ناترازی ۲۳۰ میلیون مترمکعبی گازکشور در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ صیدالی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، صبح امروز در نشست با اعضای هیئت‌مدیره شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به ناترازی حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور که در پی شرایط ناشی از جنگ ایجاد شده است، اظهار داشت: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی گاز با مشارکت مردم، نقش مهمی در کاهش این ناترازی و حفظ پایداری جریان گاز دارد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز، همراهی مردم را عاملی مهم در تأمین پایدار گاز کشور طی فصل سرد سال دانست.

وی با بیان اینکه کشور وارد فصل سرد سال شده و استان‌های غرب و شمال‌غرب با سرمای بیشتری مواجه هستند، افزود: اگرچه میزان مصرف گاز در بخش خانگی استان بوشهر در مقایسه با استان‌های سردسیر پایین‌تر است، اما استقرار صنایع بزرگ و راهبردی در این استان، اهمیت تأمین پایدار گاز را دوچندان کرده است.

صیدالی ادامه داد: صنایع بزرگ استان بوشهر برای استمرار تولید و ایفای نقش در اقتصاد کشور به جریان پایدار گاز نیاز دارند و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف می‌تواند به تأمین مطمئن‌تر گاز این واحدها کمک کند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت مصرف گاز تصریح کرد: از مردم انتظار داریم با رعایت الگوی مصرف بهینه، صنعت گاز را در عبور از روزهای سرد سال و تأمین پایدار گاز برای بخش‌های خانگی و صنعتی همراهی کنند.