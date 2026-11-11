باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سرهنگ علی کلوندی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کردستان، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر سه شهید گمنام در استان گفت: پیکر این شهدا از ۱۸ آبان‌ماه وارد استان شده و در روز‌های گذشته در نقاط مختلف کردستان مورد استقبال و زیارت مردم قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر سه شهید گمنام پنجشنبه‌شب ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج و همزمان با تجمع شبانه مردمی برگزار می‌شود.

کلوندی افزود: مراسم تشییع نیز روز جمعه ساعت ۸ صبح از میدان آزادی به سمت اردوگاه فرهنگی شهید سلیمان خاطر برگزار خواهد شد و این آیین همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان بیان کرد: پس از آیین استقبال در سنندج، پیکر شهدا برای حضور در برنامه‌های مختلف به شهر‌های قروه و بیجار و نقاط مختلف سنندج اعزام شدند تا مردم، دانش‌آموزان، مساجد و هیئت‌های مذهبی فرصت میزبانی از این شهدا را داشته باشند.

وی درباره محل خاکسپاری این شهدا گفت: یکی از پیکر‌ها که در منطقه عملیاتی قلاویزان کشف شده است، پس از مراسم تشییع در محوطه اردوگاه فرهنگی شهید سلیمان خاطر به خاک سپرده می‌شود و دو پیکر دیگر به‌صورت امانی در اختیار استان قرار گرفته‌اند که صبح شنبه به ستاد مرکزی در تهران بازگردانده خواهند شد.

کلوندی با اشاره به روند شناسایی شهدای گمنام عنوان کرد: پیکر این شهدا از سوی کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح کشف و از طریق روش‌های تخصصی از جمله آزمایش‌های ژنتیکی و DNA برای شناسایی هویت آنان بررسی می‌شوند و در نهایت پیکر‌هایی که امکان شناسایی هویتشان وجود نداشته باشد، به‌عنوان شهید گمنام در نقاط مختلف کشور تدفین می‌شوند.

وی با بیان اینکه کردستان تاکنون میزبان ۶۷ شهید گمنام بوده است، افزود: این شهدا در ۳۷ یادمان در شهرستان‌های مختلف استان تدفین شده‌اند که ۳۳ یادمان به‌طور کامل ساخته و بهره‌برداری شده و سه یادمان نیز در حال ساخت است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل یادمان‌های نیمه‌تمام گفت: یادمان شهدای گمنام در یکی از نقاط شهرستان در دست ساخت است که روند پیشرفت آن کند بوده و لازم است مسئولان مربوطه برای تکمیل آن اهتمام بیشتری داشته باشند. همچنین یادمان ناحیه منفصل شهری قلعه در قروه و یادمان محوطه کارخانه سیمان در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

کلوندی با تأکید بر ضرورت تبدیل یادمان‌های شهدا به مراکز فرهنگی افزود: این مکان‌ها نباید صرفاً محل خاکسپاری و زیارت باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی مستمر به مراکز فعال فرهنگی و تربیتی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: به‌کارگیری خادمان شهدا، آماده‌سازی مستمر یادمان‌ها برای حضور مردم و تدوین شناسنامه و تقویم فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش فعالیت‌های فرهنگی این مراکز در دستور کار قرار گرفته است.

کلوندی همچنین از پیگیری برای تدفین شهید گمنام در شهرستان سقز خبر داد و گفت: این شهرستان تاکنون در فضا‌های شهری، مراکز آموزشی و نظامی میزبان شهید گمنام نبوده است و امیدواریم مسئولان شهرستان برای سال آینده زمینه این موضوع را فراهم کنند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب نقش برجسته‌ای داشته‌اند و آمار شهدا و سختی‌هایی که مردم این منطقه متحمل شده‌اند، گواه این موضوع است.

وی با انتقاد از وضعیت مستندسازی تاریخ دفاع مقدس در استان تصریح کرد: کردستان با وجود جایگاه ویژه‌ای که در دوران دفاع مقدس داشته، همچنان از داشتن موزه‌ای جامع و درخور شأن این حماسه بزرگ محروم است.

کلوندی خاطرنشان کرد: موزه دفاع مقدس تنها محلی برای نگهداری آثار نیست، بلکه کارکرد اصلی آن آموزش نسل جدید، حفظ حافظه تاریخی و جلوگیری از تحریف واقعیت‌های جنگ است.

وی با بیان اینکه دشمن و گروهک‌های ضدانقلاب در حال تولید روایت‌های مختلف از تاریخ این منطقه هستند، افزود: ثبت و مستندسازی علمی نقش مردم کردستان در دفاع مقدس یک ضرورت جدی است و باید ایجاد موزه دفاع مقدس در استان به‌عنوان مطالبه‌ای استانی و ملی دنبال شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام ب

ا حضور گسترده مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظامی و انتظامی برگزار شود.