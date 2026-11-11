نظام سنجش مهارت کشور باید به سمت الگوی مسابقات جهانی مهارت حرکت کند

باشگاه خبرنگاران جوان - منصوری، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در سومین گردهمایی روسای ادارات سنجش و ارزشیابی مهارت استانها با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین سنجش و فناوری‌های روز در برگزاری آزمون‌های مهارتی، گفت: نظام سنجش مهارت کشور باید با الگوبرداری از مسابقات جهانی مهارت، به سمت ارزیابی دقیق شایستگی‌های فنی، تخصصی و حرفه‌ای حرکت کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نظام‌های حرفه‌ای، کارفرمایان و شرکای سازمان در برگزاری آزمون‌ها اظهار کرد: خروجی آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار باشد و در صورتی که این خروجی پاسخگوی نیاز کارفرمایان نباشد، باید در استانداردهای آموزشی و سنجش بازنگری کنیم.

منصوری با اشاره به برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شانگهای افزود: این مسابقات الگویی برای سنجش مهارت در بالاترین سطح حرفه‌ای است و شایستگی‌های فنی، تخصصی و غیر‌فنی افراد را ارزیابی می‌کند. هدف ما نیز حرکت به سمت نظام سنجشی است که چنین مسابقاتی را به‌عنوان نقشه راه خود در نظر بگیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه تحقق این هدف به تیم‌های ارزیاب متخصص، هزینه‌های مشخص و مشارکت شرکای حرفه‌ای نیاز دارد، تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به نظام سنجش مهارت می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

وی افتتاح نخستین مرکز سنجش مهارت خصوصی را نه صرفاً افتتاح یک مرکز، بلکه آغاز الگویی برای همکاری با بخش خصوصی دانست و گفت: در این الگو، نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان واگذار نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی در حوزه‌های اجرایی و عملیاتی و با شناخت بهتر از الزامات واقعی مشاغل به سازمان کمک خواهد کرد.

منصوری تأکید کرد: اعتبار و آینده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به اعتبار مدارک و گواهینامه‌های صادرشده وابسته است؛ بنابراین، تعداد گواهینامه‌های صادرشده یا آزمون‌های برگزارشده نباید تنها معیار ارزیابی عملکرد باشد، بلکه میزان رضایت دارندگان گواهینامه‌ها و ارزش‌آفرینی این مدارک برای جامعه و کارفرمایان نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: نزدیک به ۹ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و اکنون با تلاش‌های انجام‌شده و پیگیری‌های دبیر شورای عالی مهارت، مراحل خوبی برای اجرای آن طی شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد نظامی یکپارچه برای استانداردهای آموزشی، سنجش و گواهینامه‌های مهارتی است تا افراد فارغ از اینکه مهارت خود را در کدام دستگاه یا مرکز فراگرفته‌اند، از استاندارد واحدی برخوردار باشند و مهارت‌هایشان در قالب یک کارنامه مهارتی ثبت شود؛ اقدامی که می‌تواند برای افراد، کارفرمایان و کشور اثربخش باشد.