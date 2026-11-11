باشگاه خبرنگاران جوان - تندیس ملی صلح و ورزش در سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی این رویداد به امیرحسین زارع، قهرمان سنگین‌وزن کشتی ایران و جهان اهدا شد.

این همایش با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، پیشکسوتان و جمعی از اهالی ورزش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در پایان این مراسم، تندیس ملی صلح و ورزش به پاس نقش‌آفرینی ورزشکاران در ترویج فرهنگ پهلوانی، صلح و ایثار و همچنین بازتاب صدای مقاومت و مظلومیت ملت ایران در میادین بین‌المللی، به امیرحسین زارع، ملی‌پوش پرافتخار کشتی کشورمان تعلق گرفت.