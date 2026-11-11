امیرحسین زارع در سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی صلح و ورزش، تندیس ملی این رویداد را دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تندیس ملی صلح و ورزش در سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی این رویداد به امیرحسین زارع، قهرمان سنگین‌وزن کشتی ایران و جهان اهدا شد.

این همایش با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، پیشکسوتان و جمعی از اهالی ورزش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در پایان این مراسم، تندیس ملی صلح و ورزش به پاس نقش‌آفرینی ورزشکاران در ترویج فرهنگ پهلوانی، صلح و ایثار و همچنین بازتاب صدای مقاومت و مظلومیت ملت ایران در میادین بین‌المللی، به امیرحسین زارع، ملی‌پوش پرافتخار کشتی کشورمان تعلق گرفت.

برچسب ها: کشتی ، امیرحسین زارع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۱۱ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
مبارکش باشه لیاقتش رو داره♥️
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
واقعا حقشه این ورزشکار با اخلاق و با غیرت
۰
۳
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