مصرف برخی مواد غذایی می تواند به تأمین روی (زینک) مورد نیاز برای تقویت سیستم ایمنی کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر آنا دوینسکایا، بیوشیمی‌دان و متخصص تغذیه، می‌گوید که صدف‌های خوراکی و گوشت گاو می‌توانند به جبران و تأمین سطح روی در بدن کمک کنند.

به گفته او، صدف‌های خوراکی، گوشت گاو، جگر و تخمه کدو به تأمین «روی» کمک می‌کنند؛ عنصری که برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن ضروری است. این عنصر در فعالیت بیش از ۳۰۰ آنزیم نقش دارد.

دوینسکایا توضیح می‌دهد: «روی جزئی از ساختار بیش از ۳۰۰ آنزیم است و در پاسخ‌های ایمنی بدن و بهبود زخم‌ها نقش دارد. از آنجا که بدن نمی‌تواند روی را ذخیره کند، باید آن را به‌صورت روزانه دریافت کرد.

طبق اعلام سرویس فدرال نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان و رفاه انسانی روسیه (Rospotrebnadzor)، هر فرد بزرگسال روزانه به ۱۲ میلی‌گرم روی نیاز دارد. صدف‌های خوراکی غنی‌ترین منبع روی هستند؛ به‌طوری که شش عدد صدف، چندین برابرِ نیاز روزانه بدن را تأمین می‌کنند. گوشت گاو، جگر، تخمه کدو، عدس و نخود نیز به‌عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل توصیه می‌شوند.

وی تأکید می کند: با این حال، نکته مهم‌تر از صرفاً مقدار روی موجود در غذا، میزان جذب آن توسط بدن است. جذب روی از منابع غذایی حیوانی آسان‌تر از منابع گیاهی صورت می‌گیرد.

این پزشک به گیاه‌خواران توصیه می‌کند که بر دریافت کافی این ریزمغذی تمرکز داشته باشند. او همچنین اشاره می‌کند که هنگام پخت‌وپز، بخشی از رویِ موجود در مواد غذایی وارد آبِ غذا (عصاره یا آبِ پخت) می‌شود.

منبع: news.ru